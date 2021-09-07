Армения сохранит свою государственность только если подпишет соглашение с Азербайджаном – Рауф Раджабов

7 сентября, 12:23

По данным ереванской «Паст», премьер Армении Никол Пашинян дал сигнал своей команде готовиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном. При этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что никаких переговоров по этому поводу Ереван с Баку не ведет. Снова армянский театр абсурда? Что это за новые игры Еревана, насколько они серьезны и стоит ли вообще придавать им значение?

Так, по мнению руководителя Аналитического центра «3rd View» Рауфа Раджабова, Азербайджан все-таки должен реагировать на эту, так называемую, армянскую игру. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Minval.az.

Почему? По мнению азербайджанского эксперта, нужно учесть тот факт, что своей игрой Пашинян и его команда работает уже не на свою внутреннюю аудиторию. Ведь выборы прошли, власти Пашиняна ничего не угрожает. Как полагает Рауф Раджабов, в данном случае, игра Пашиняна адресована Западу, России, Турции и Азербайджану одновременно.

«Начнем с Запада. Этим самым команда Пашиняна демонстрирует Западу, что готов сотрудничать с Азербайджаном, что Армения способна подписать такое соглашение, и в частности, демонстрирует эту свою готовность МГ ОБСЕ. Но – большое «но» заключается в том, что неоднократно и МИД Армении, и сам Пашинян заявляли, что Ереван вместе с этим желает решить вопрос «статуса». При этом в увязке с заявлением о мирном договоре, вопрос статуса как бы не присутствует и не поднимается, но однозначно подразумевается армянской стороной. Это, вот такая армянская игра, обращенная на Запад», — подчеркнул эксперт.

Что касается России, по мнению политолога, в данном случае Армения демонстрирует, что и тут она держится «молодцом». И готова выполнить свои обязательства в рамках российско-армянских отношений. Ведь буквально на днях Сергей Лавров и другие российские дипломаты говорили о необходимости подписания большого мирного соглашения с Баку. Таким образом, в Ереване хотят задобрить Москву и показать, что они, якобы, готовы работать в этом направлении.

Что касается Турции, то параллельно этой игре, которая совсем не выделяется своей новизной, как отмечает Раджабов, идут прямые разговоры и о том, что Армения готова наладить двухсторонние отношения и с Турцией. Но совершенно понятно, отмечает эксперт, что без подписания большого политического соглашения с Баку урегулирование армяно-турецких отношений не входит в национальные интересы ни Азербайджана, ни самой Турции. Следовательно, эта игра Армении хитроумно обращена на создание конфликтной ситуации между Баку и Анкарой.

«Поэтому я считаю, что все-таки на армянскую игру стоит обратить внимание, но действовать предельно четко. Азербайджанскому МИД следует потребовать у армянского МИДа внести ясность в этот вопрос. Нужно отбросить все спекуляции, кулуарные разговоры или информации из каких-то инсайдерских кругов. Нужно конкретно затребовать от армянского МИД ответ на один вопрос: готов ли Ереван приступить к процессу подготовки большого политического соглашения? Что же касается урегулирования армяно-турецких соглашений: в данном случае армянская сторона вырывает из контекста добрые намерения Турции по урегулирования отношений с Арменией, направленные в первую очередь на то, чтобы воцарился мир на Южном Кавказе, для того, чтобы страны региона и его соседи приступили к полноценному выстраиванию многосторонних отношений в рамках своих национальных и региональных интересов», — отмечает Раджабов.

Вот этот вопрос, по мнению азербайджанского эксперта, является ключевым, и армянская сторона должна понять, что никакие армянские игры не в состоянии привести к какой-либо конфликтной ситуации между Азербайджаном и Турцией. То же касается и отношений между Азербайджаном и Западом, в данном случае Минской группой ОБСЕ.

Но для того, чтобы МГ ОБСЕ приступила к так называемым «субстантивным шагам», ей, по мнению политолога, необходимо посредством «мягкой силы» побудить армянскую сторону к подписанию большого политического соглашения с Азербайджаном. Почему? Потому что, кроме налаживания процесса по данному соглашению, у Минской группы нет другой повестки дня. Сегодня на карабахском треке есть только одна задача – добиться подписания соглашения между Азербайджаном и Арменией, когда две страны, два соседних государства региона признают территориальную ценность друг друга. И этот вопрос, считает эксперт, даже более важен для Армении, нежели для Азербайджана.

«Азербайджан в целом восстановил свою территориальную целостность, и те вопросы, что еще остались, будут решены в ближайшие несколько лет. Но территориальная ценность Армении – это серьезный вопрос. Я не буду углубляться в эту тему, думаю, что на Кавказе, в странах, сопредельных с Кавказом, и в первую очередь в самой Армении прекрасно понимают, о чем идет речь. Поэтому Армения должна сама пытаться сотрудничать с Азербайджаном в двустороннем формате, чтобы урегулировать этот вопрос и подписать соглашение. Тем самым Армения сохранит свою государственность. В противном случае, то есть в случае отказа армянской стороны от подписания большого соглашения, думаю, будет стоять большой вопрос о будущем самой Армении», — резюмировал Рауф Раджабов.

В. Мансуров

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Старые провокаторы в новых реалиях

7 сентября, 15:06

Армянские СМИ и телеграмм-каналы радостно тиражируют новость: в ту часть Карабаха, где временно размещены российские миротворцы, пожаловала госпожа Элени Теохарус, экс-глава группы дружбы с Арменией в Европарламенте, а сегодня — руководитель группы дружбы с «Арцахом» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) , то есть с ханкендинскими сепаратистами, в парламенте греческого Кипра.

Свою «программу» госпожа Теохарус отрабатывает старательно. И размещает в соцсетях слезливые посты в стиле ««Арцах» вторая Газа на Кавказе», «прошу вашего вклада в борьбу за спасение народа «Арцаха» на земле их отцов», «этого требуют тысячи выкопанных могил восемнадцатилетних» и т.д.

Насчёт параллелей с Газой, террористическим анклавом, откуда регулярно наносятся удары по жилым кварталам городов на юге Израиля, спорить не будем. Тем более что Армения до 44-дневной войны активно переселяла на оккупированные азербайджанские земли профессиональных террористов. Что, впрочем, не мешает той же госпоже Теохарус старательно стращать аудиторию мифическими «джихадистами из Талибана», которых такой-сякой Азербайджан будто бы намерен расселить в Агдаме.

Здесь, конечно, наличествуют серьёзные вопросы к российским миротворцам: каким образом госпожа Теохарус смогла миновать их посты и попасть в вожделенный Ханкенди? Тем более что она не является гражданкой ни Азербайджана, ни России, ни Армении?

Радость местной аудитории, честно говоря, понятна — сегодня любой заезжий гость воспринимается как эпохальное событие. Только вот напоминает все происходящее «классику жанра» времён начала ХХ века с объявлениями на афишных тумбах где-нибудь в заштатном местечке: «Сегодня наш городок посетила своим визитом прима парижской оперы! Только один концерт! Спешите приобрести билеты!» И ни слова о том, что приехала на самом деле певичка из столь же заштатного городка — ну каким ветром может занести в захолустье настоящую «приму»?

Вот и сегодня на фоне попыток выдать приезд госпожи Теохарус за «эпохальную победу на европейской дипломатической арене» все же не стоит забывать о реалиях. Сия дама уже давно известна своим активным сотрудничеством с армянским лобби. Сначала она организовывала «гуманитарные миссии» в оккупированный Карабах, затем, уже в качестве депутата Европарламента, принимала участие во многих антиазербайджанских акциях, в том числе проводимых армянским лобби в Бельгии. Наконец, не секрет, что ранее вышеупомянутая госпожа еврозаконодатель уже побывала в тогда оккупированном Карабахе. Словом, не та персона и не тот случай, чтобы бросать чепчики в воздух.

Другой вопрос — позиция властей греческого Кипра.

А вот тут есть тонкости. Навести мосты с отдельными депутатами армянскому лобби удаётся во многих парламентах мира. Но вот на Кипре подобные вояжи укладываются в мейнстрим. В самом деле, у греческого Кипра давняя и нежная дружба с Арменией на почве взаимной ненависти к Турции. И вот ради этого власти греческого Кипра готовы встраиваться в самые отчаянные и низкопробные авантюры. Достаточно вспомнить, какую бурную деятельность развернули власти этого небольшого государства во время 44-дневной войны, пытаясь создать проблемы для Азербайджана на самых разных «площадках», от ПАСЕ до ЕС. Впрочем, создавать проблемы для Азербайджана в Евросоюзе и Европарламенте представители греческого Кипра вовсю старались и до войны. Более того, такая тюркофобия и азербайджанофобия распространялась даже на неолитические мероприятия — достаточно вспомнить, какие провокации устраивались против азербайджанских футбольных клубов во время матчей на Кипре. Ну и, конечно же, определенную пищу для размышлений даёт та свобода рук, которой обладает на греческом Кипре местная армянская диаспора, где то собирают деньги в «помощь карабахским братьям», то устраивают шумные акции в поддержку, то еще что-нибудь.

На Южном Кипре могут, конечно, вспомнить в качестве ответного аргумента визит азербайджанских парламентариев в Турецкую Республику Северного Кипра. Но, во-первых, перманентная антиазербайджанска истери продолжается на юге «острова Афродиты» уже не один десяток лет, так что не надо путать причину со следствием. А во-вторых, и «в-главных», перед тем, как громко протестовать и стучать лысиной по паркету, греко-кипрским властям лучше бы умерить пыл своих депутатов вроде госпожи Теохарус.

А тем армянским СМИ и телеграмм-каналам, которые сегодня восторженно «шерят» ее твиты, лучше повнимательнее проанализировать новостную ленту и понять простую вещь: отношения Азербайджана со странами ЕС и с Евросоюзом как институтом развиваются, и южно-кипрские истерики позволили здесь «выпустить пар», подправили, возможно, чьё-то финансовое благополучие, но вот на реальные тренды не повлияли. И не повлияют. Просто потому, что ни международное право, ни общеевропейские интересы никто не отменял.

Нурани