Армения сохранит свою государственность только если подпишет соглашение с Азербайджаном – Рауф Раджабов

По данным ереванской «Паст», премьер Армении Никол Пашинян дал сигнал своей команде готовиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном. При этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что никаких переговоров по этому поводу Ереван с Баку не ведет. Снова армянский театр абсурда? Что это за новые игры Еревана, насколько они серьезны и стоит ли вообще придавать им значение?

Так, по мнению руководителя Аналитического центра «3rd View» Рауфа Раджабова, Азербайджан все-таки должен реагировать на эту, так называемую, армянскую игру. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Minval.az.

Почему? По мнению азербайджанского эксперта, нужно учесть тот факт, что своей игрой Пашинян и его команда работает уже не на свою внутреннюю аудиторию. Ведь выборы прошли, власти Пашиняна ничего не угрожает. Как полагает Рауф Раджабов, в данном случае, игра Пашиняна адресована Западу, России, Турции и Азербайджану одновременно.

«Начнем с Запада. Этим самым команда Пашиняна демонстрирует Западу, что готов сотрудничать с Азербайджаном, что Армения способна подписать такое соглашение, и в частности, демонстрирует эту свою готовность МГ ОБСЕ. Но – большое «но» заключается в том, что неоднократно и МИД Армении, и сам Пашинян заявляли, что Ереван вместе с этим желает решить вопрос «статуса». При этом в увязке с заявлением о мирном договоре, вопрос статуса как бы не присутствует и не поднимается, но однозначно подразумевается армянской стороной. Это, вот такая армянская игра, обращенная на Запад», — подчеркнул эксперт.

Что касается России, по мнению политолога, в данном случае Армения демонстрирует, что и тут она держится «молодцом». И готова выполнить свои обязательства в рамках российско-армянских отношений. Ведь буквально на днях Сергей Лавров и другие российские дипломаты говорили о необходимости подписания большого мирного соглашения с Баку. Таким образом, в Ереване хотят задобрить Москву и показать, что они, якобы, готовы работать в этом направлении.

Что касается Турции, то параллельно этой игре, которая совсем не выделяется своей новизной, как отмечает Раджабов, идут прямые разговоры и о том, что Армения готова наладить двухсторонние отношения и с Турцией. Но совершенно понятно, отмечает эксперт, что без подписания большого политического соглашения с Баку урегулирование армяно-турецких отношений не входит в национальные интересы ни Азербайджана, ни самой Турции. Следовательно, эта игра Армении хитроумно обращена на создание конфликтной ситуации между Баку и Анкарой.

«Поэтому я считаю, что все-таки на армянскую игру стоит обратить внимание, но действовать предельно четко. Азербайджанскому МИД следует потребовать у армянского МИДа внести ясность в этот вопрос. Нужно отбросить все спекуляции, кулуарные разговоры или информации из каких-то инсайдерских кругов. Нужно конкретно затребовать от армянского МИД ответ на один вопрос: готов ли Ереван приступить к процессу подготовки большого политического соглашения? Что же касается урегулирования армяно-турецких соглашений: в данном случае армянская сторона вырывает из контекста добрые намерения Турции по урегулирования отношений с Арменией, направленные в первую очередь на то, чтобы воцарился мир на Южном Кавказе, для того, чтобы страны региона и его соседи приступили к полноценному выстраиванию многосторонних отношений в рамках своих национальных и региональных интересов», — отмечает Раджабов.

Вот этот вопрос, по мнению азербайджанского эксперта, является ключевым, и армянская сторона должна понять, что никакие армянские игры не в состоянии привести к какой-либо конфликтной ситуации между Азербайджаном и Турцией. То же касается и отношений между Азербайджаном и Западом, в данном случае Минской группой ОБСЕ.

Но для того, чтобы МГ ОБСЕ приступила к так называемым «субстантивным шагам», ей, по мнению политолога, необходимо посредством «мягкой силы» побудить армянскую сторону к подписанию большого политического соглашения с Азербайджаном. Почему? Потому что, кроме налаживания процесса по данному соглашению, у Минской группы нет другой повестки дня. Сегодня на карабахском треке есть только одна задача – добиться подписания соглашения между Азербайджаном и Арменией, когда две страны, два соседних государства региона признают территориальную ценность друг друга. И этот вопрос, считает эксперт, даже более важен для Армении, нежели для Азербайджана.

«Азербайджан в целом восстановил свою территориальную целостность, и те вопросы, что еще остались, будут решены в ближайшие несколько лет. Но территориальная ценность Армении – это серьезный вопрос. Я не буду углубляться в эту тему, думаю, что на Кавказе, в странах, сопредельных с Кавказом, и в первую очередь в самой Армении прекрасно понимают, о чем идет речь. Поэтому Армения должна сама пытаться сотрудничать с Азербайджаном в двустороннем формате, чтобы урегулировать этот вопрос и подписать соглашение. Тем самым Армения сохранит свою государственность. В противном случае, то есть в случае отказа армянской стороны от подписания большого соглашения, думаю, будет стоять большой вопрос о будущем самой Армении», — резюмировал Рауф Раджабов.

В. Мансуров