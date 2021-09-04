«Москва открыто проводит проармянскую политику, тем самым раздражая азербайджанскую политическую элиту и народ»

Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Ховаев совершит визит на Южный Кавказ. Об этом накануне заявила глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Напомним, что на прошлой неделе Ховаев посетил Баку, и, вероятнее всего, на этот раз, в рамках ознакомительного визита он планирует посетить Ереван. Однако, многие вопросы все еще ждут своего решения. Незаконные вооруженные структуры сепаратистов, а также военнослужащие ВС Армении, все еще остаются на территории Азербайджана, контролируемой российскими миротворцами, и периодически устраивают провокации. Позиции азербайджанских военных обстреливаются также с территории Армении. Кроме того, до сих пор остается в плену у армянской стороны азербайджанский военнослужащий Джамиль Бабаев.

Что следует ожидать от очередного визита Ховаева в регион, какие раздражители существуют в отношениях России и Азербайджана? На эти и другие вопросы Minval.az ответил политолог Габиль Гусейнли.

— Как мне кажется, приезд нового сопредседателя от России Ховаева никак не связан с серьезными событиями, происходящими в регионе. Основной целью России является реанимация деятельности МГ ОБСЕ, ее вовлечение в полном составе в миротворческую миссию. Хотя в Баку против подобной линии Москвы. В Азербайджане считают, что сегодня ОБСЕ в регионе нечего делать. То, что они должны было предпринять в течение 30 последних лет, азербайджанская армия претворила в жизнь всего за 44 дня.

Однако на Западе, как и в самой России, полны решимости в вопросе возобновлении деятельности МГ ОБСЕ. При помощи организации они хотят оказать давление на официальный Баку, поднять вопрос статуса Карабаха, а в вопросе, касающемся государственной границы, поддержать Ереван. В Азербайджане прекрасно понимают, что следует ожидать от реанимации деятельности МГ ОБСЕ, и поэтому отказываются от ее услуг.

То, что Ховаев посещает регион один, а не в составе минской «тройки», вероятнее всего, связано с тем, что МГ ОБСЕ понимают: если сопредседатели всем составом прибыли бы в Азербайджан, то их вряд ли бы принял президент Ильхам Алиев. Все мы помним, как президент Ильхам Алиев открыто заявил сопредседателям, что он их не приглашал в Азербайджан, и согласился принять сопредседателей только потому, что они его об этом просили.

МГ ОБСЕ вообще ведет себя странно: если их бьешь по одной щеке, то они с удовольствием подставляют и другую. Сейчас сложилась именно такая ситуация. Что может предложить нового российский сопредседатель, посещая регион в одиночку? Вряд ли он озвучит предложения, которые будут отличаться от озвученных уже в свое время его французским и американским коллегами. Помимо этого, посредники также хотят повысить свою значимость в вопросе делимитации армяно-азербайджанской госграницы. Однако, как видно на практике, вместо того, чтобы внести ясность в процесс и приблизить момент решения проблем, МГ ОБСЕ наоборот, его осложняет, образуя новые «узлы». С этой точки зрения регион не нуждается в посредничестве кого-либо. В данный момент, посреднические услуги выполняет Москва при активном участии Турции, и данный формат вполне устраивает Азербайджан. В других форматах азербайджанская сторона не нуждается. К тому же и Россия, явно или тайно повторяет то,

о чем заявляют остальные посредники в лице Франции и США, цель которых вновь привлечь к процессу карабахских сепаратистов, включить в повестку дня статус Карабаха. Это те предложения, с которыми мы категорически не согласны, и никогда не допустим их претворения в жизнь.

— Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Москву, где провел ряд официальных встреч. Чем запомнился его визит в Москву?

— Его визит в Москву запомнится провокационным интервью, которое он дал агентству РИА Новости.

Фактически данное интервью является призывом к новой войне. Мирзоян открыто пригрозил Азербайджану новой политикой присоединения Карабаха, заявив при этом, что война, якобы, еще не завершена. Мол, армянская сторона настроена на реванш. При этом он озвучил свое видение по поводу т.н. «энкаэр», подстрекая к новой войне. Считаю анормальным, когда новый глава МИД Армении дает интервью российским СМИ с точки зрения подстрекательства к новой войне, не отвечающее логике политических процессов, наблюдающихся в регионе. И не только интервью Мирзояна, но и заявления президента и премьер-министра Армении, Армена Саркисяна и Никола Пашиняна, адресованное ими позавчера армянским сепаратистам Карабаха, также содержат в себе призывы к новой войне.

Все еще раз свидетельствует о том, что в целом, политическое руководство Армении не готово к проведению мирных переговоров, и не в состоянии занять конструктивную позицию.

— Вчера незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, вновь подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из наших подразделений в направлении Шуши. Какие цели они преследуют подобными провокациями?

— Они хотят доказать всем, что сепаратистский режим в Карабахе все еще существует и продолжает действовать. Обстреливая Шушу, они хотят оказать психологическое воздействие на общественность Азербайджана. Тем более что ранее в Шуше были проведены Дни поэзии Вагифа и другие мероприятия, заново отстроена инфраструктура города, планируется строительство новых жилых кварталов. Все это не может их не злить. И в злобе этой они хотят показать, что не отказываются от притязаний на Шушу и остальные территории Карабаха. Что касается российских миротворцев, то, похоже, они либо не в силах пресечь провокации армян, либо не желают это делать. Все это в один день приведет к тому, что Азербайджан будет вынужден провести антитеррористическую операцию в Карабахе.

— В РФ на экспертном уровне не исключают проведения трехсторонней встречи на высшем уровне, с участием Алиева, Путина и Пашиняна. Насколько она вероятна с учетом того, что армянская сторона вновь демонстрирует отсутствие желания занять конструктивную позицию?

— Да, вопрос проведения встречи на высшем уровне, инициатором которой является Москва, включен в повестку дня. Возможно, в ходе предстоящей встречи Россия постарается добиться подписания какого-либо нового документа или же провести обсуждения вокруг имеющихся документов, подписанных в ноябре 2020 года и в январе 2021 года. В любом случае, все это в наших интересах, так как некоторые пункты — в особенности четвертый пункт трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года — не выполняются как со стороны Армении, так и российских миротворцев.

Кроме того, следует открыто признать, что в политической линии России наблюдается с одной стороны пассивность, а с другой — поворот в сторону Армении. Россия открыто защищает Армению. И потому назвать Россию объективным арбитром сложно. Не исключено то, что ожидающаяся встреча в Москве может и не состоятся, так как Азербайджан может отказаться от участия в ней. Либо она все же состоится, и в повестку дня будут включены принципиальные вопросы. Насколько они будут благотворны для Азербайджана, судить сложно. Мы не принимаем политику монополизма, которую проводит Москва, потому что политика, которую Россия проводила до сих пор, не оправдала себя. А теперь они открыто проводят проармянскую политику, тем самым раздражая азербайджанскую политическую элиту и народ, что может привести к усилению антироссийских настроений в обществе.

Бахтияр Сафаров