Хавьер Коломина назначен спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу

Испанский дипломат Хавьер Коломина назначен специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии.

Об этом говорится на странице представительства Испании в НАТО в Twitter.

Today the new @NATO Deputy ASG for Political Affairs (#PASP) and Special Rep for the Caucasus and Central Asia, the 🇪🇦 diplomat, Javier Colomina, has taken office.

Good luck in your new endeavours!

📸 @SpainNATO pic.twitter.com/h7tGNpfHKM

— España en la OTAN 🇪🇦 (@SpainNATO) September 1, 2021