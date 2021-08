МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану

«Глубоко опечалены известием о взрыве на складе воинской части в Казахстане».

Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

«Нас очень опечалила новость о взрыве на военном складе в южном районе Жамбыла в Казахстане. Выражаем соболезнования семьям жертв этого трагического инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечается в сообщении.

News on explosion in military warehouse in the southern region of Jambyl, #Kazakhstan very saddened us. We express condolences to the families of the victims of this tragic incident and wish speedy recovery to all injured. @MFA_KZ

