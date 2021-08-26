Королева сердец празднует свой день рождения

Так уж повелось, что полярная Звезда – самая яркая на летнем звездном небе. Она – путеводная, главенствующая и невероятно красивая. Неудивительно, что именно в августе – месяце, когда звездное небо особенно прекрасно, родилась Первая Леди Азербайджана – Мехрибан ханым Алиева. Женщина, остающаяся вне возраста — именно эту фразу произносят граждане страны, когда фотографии Мехрибан ханум появляются в СМИ. Невероятно красивая, стройная, хрупкая, она, тем не менее, сочетает в себе редкие для женщины качества: острый ум, невероятную силу и мудрость. Ее вклад в историю Азербайджана неоценим: Мехрибан ханым любят и почитают, как благотворительницу, неустанно помогающую людям, и мецената, воплотившего в жизнь множество культурных проектов. Благодаря ее чувству врожденного благородного милосердия множество граждан страны обрело утраченное здоровье. И не многочисленные награды, медали и ордена, которыми была награждена Мехрибан ханым в самое разное время самыми различными фондами, организациями, институтами и академиями, а человеческая любовь и уважение сделали ее истиной королевой сердец.

Наверняка нет в Баку женщины, которая не хотела бы быть похожей на Мехрибан ханым – Первая Леди Азербайджана, кстати, одна из самых красивых Первых Леди в мире, является эталоном стиля и утонченности для азербайджанских женщин.

В день рождения Мехрибан ханым Алиевой редакция Minval.az желает Королеве сердец всегда оставаться Путеводной Звездой – главной на Небосклоне. Мы желаем несокрушимого здоровья и вечной молодости этой удивительной женщине, живущей в сердце каждого азербайджанца.

Многая лета Вам, Мехрибан ханым!