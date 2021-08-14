Агдам станет четвертым крупнейшим городом Азербайджана.

Об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, Эмин Гусейнов.

Он отметил, что в городе начаты масштабные восстановительные работы.

«Генеральный план в связи с этими работами уже утвержден и представлен главой государства общественности. В настоящее время реализация этого плана осуществляется в системном порядке в рамках деятельности специально созданного Координационного штаба. В результате всей этой работы как вынужденные переселенцы из Агдама, так и другие граждане Азербайджана, которые хотят жить в Агдаме, скоро получат эту ​​возможность, учитывая, что город станет четвертым крупнейшим в стране. В связи с этим ведется определенная работа. Сегодня уже было объявлено, что скоро будут организованы поездки «Наш путь в Агдам». Эти поездки — начальный этап подготовки к большому возвращению. Мы хотим, чтобы наши граждане ознакомились с нынешней ситуацией, увидели, до какого состояния оккупанты довели наши родные края, а также ознакомились с восстановительными работами, посетили мечети и исторические места. Этот процесс будет запущен после того, как в городе будет создана базовая инфраструктура и полностью обеспечена безопасность», — сказал Гусейнов, цитирует его слова Trend.