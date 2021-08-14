Мать бросила сына в водоканал в Билясуваре

В прокуратуру Билясуварского района поступила информация о том, что 14 августа в 08.00 в ЦРБ Билясувара тела Закира Гаджиева (имя условное) 2020 года.

Было установлено, что мать ребенка Гаджиева Рейхан (1991 г.р.) (имя условное) в тот же день пыталась совершить суицид, бросилась с ребенком в водоканал на территории села Исметли. Ребенок в результате происшествия утонул, а жителям села удалось спасти женщину.

По факту в прокуратуре Билясуварского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Рейхан Гаджиева задержана в качестве подозреваемого и привлечена к следствию.