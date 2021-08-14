Ученые: Пандемия коронавируса повлияла на интеллект детей

Исследователи из США обнаружили, что у родившихся во время пандемии коронавируса детей значительно снизился IQ (коэффициент интеллекта). Свои выводы ученые представили в препринте на medRxiv.org.

Первые несколько лет жизни ребенка чрезвычайно сильно влияют на процесс его когнитивного развития. Пандемия коронавируса значительно его усложнила — были закрыты многие детские сады и игровые площадки, из-за ограничений большинство детей находились дома.

Ученые провели тестирование на IQ для 672 детей возрастом от трех месяцев до трех лет, родившихся в штате Род-Айленд. 308 из них родились до января 2019 года, 176 — с января 2019-го до марта 2020 года, и 188 — после июля 2020 года. Никто из них не родился преждевременно и не имел отклонений в развитии. Средний показатель тестов на IQ по шкале Маллена для раннего развития у тех, кто родился во время пандемии, составил 78 — в то время, как для тех детей, кто появился на свет до нее (с 2011-го по 2019 годы), он составлял 100. Более всего ухудшились показатели у тех, кто родился в малообеспеченных семьях.