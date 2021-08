«Талибан» пообещал амнистию военнослужащим армии Афганистана

FILE PHOTO: File picture of members of a Taliban delegation leaving after peace talks with Afghan senior politicians in Moscow, Russia May 30, 2019. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Движение «Талибан» распространило в пятницу заявление с обращением к афганскому народу, декларируя свои миролюбивые намерения, сообщает иранское агентство ISNA.

«Быстрый прогресс отрядов «Талибана» является знаком популярности движения, — приводит агентство заявление. — Если кто-то воевал против «Талибана», не должен ничего опасаться. Все могут жить в мире. Мы ваши братья. Если кто-то нападет на вас от имени «Талибана», немедленно сообщите об этом в наш штаб, чтобы он с ним разобрался».

Движение призвало население не покидать свои дома перед лицом его наступления, а правительственных чиновников — не эмигрировать с семьями из страны.

«Талибан» пообещал амнистию военнослужащим правительственной армии и неприкосновенность имущества частных лиц и государственной собственности.