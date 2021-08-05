Новой «Ялты» не будет. Как насчёт «Хельсинки»?

В современном мире силовой фактор выходит на первый план, а нормы международного права зачастую не действуют — об этом в своих публичных выступлениях неоднократно говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Более чем четверть века оккупации 20% территории Азербайджана, четыре как бы обязательных к исполнению резолюции СБ ООН — жестокие «довоенные» реалии дают сколько угодно доказательств, какой «люфт» существует между нормами международного права и пресловутой realpolitik.

Вопрос, впрочем, не только в Карабахе.

Мировые войны ХХ века —и первая, начавшаяся в 1914 году, и вторая, продолжавшаяся с 1939 по 1945 год — оставляли после себя не только вдов, сирот, разрушения и огромные военные кладбища. Войны оставляли после себя новые границы и, что еще более важно, новую систему безопасности. Победители делили сферы влияния, договаривались о правилах игры, хотя при этом и сами понимали: ни один раздел не является вечным. Конечно, «версальская» система, созданная после первой мировой войны, сегодня представляет разве что исторический интерес. Вторая мировая подвела под ними жирную черту.

Строго говоря, та система безопасности, которая худо-бедно дотянула до 1989 года, не была создана сразу же по «горячим следам» падения Берлина и подписания капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». В 1945-46 годах создаётся ООН, в 1949 году —НАТО, в 1955 — Организация Варшавского договора, военный союз во главе с СССР, в 1975 году в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, подарившее миру «хельсинские принципы»… И параллельно с этим в зонах многочисленных «локальных конфликтов» продолжалась «борьба за влияние». Внешне все выглядело как «гражданские войны», но на деле в них одну сторону поддерживал Запад, другую — Восток. Партизанские войны в Латинской Америке, Вьетнам, Камбоджа, множество конфликтов в Африке, наконец, Афганистан —это правило было применимо практически ко всем. И на Ближнем Востоке с его настоящими территориальными конфликтами тоже нетрудно заметить, что Запад поддерживал Израиль и Турцию, а СССР — Сирию и палестинцев…

Но что происходит теперь?

О том, что система безопасности, созданная во второй половине ХХ века, «скорее мертва, чем жива», никто как бы не обьявил официально. Но вот и считать ее по-прежнему действующей тоже не получится. Понятно, что в первую очередь это касается печально известной банкетной салфетки, где разделили «сферы влияния».

Да, «третьей мировой войны в горячем варианте» так и не случилось. Она так и осталась «холодной». Только вот, вопреки стереотипам, закончилась она не командой «брэк», после которой боксеры на ринге расходятся по углам, а поражением одной стороны и победой другой. СССР просто признал себя побеждённым без войны — и не сказать чтобы без причин и оснований. Экономика более не выдерживала военных расходов, «локальные войны» и поддержка сателлитов требовали слишком много ресурсов, страна с талонами на мясо и масло и пустыми прилавками в любую минуту могла «соскользнуть» в настоящие голодные бунты. Отступить без крови, уйти из Афганистана и Восточной Европы и заключить с США взаимные договора о разоружении — это был не самый нелогичный шаг. Другой вопрос, что официальная пропаганда так и не рискнула констатировать, что после победы во Второй Мировой войне СССР проиграл мир и вынужден был капитулировать. А сегодня официальные представители Кремля продолжают «надувать щеки» и заявлять, что они-де не допустят «пересмотра итогов Второй Мировой войны», но в результате от прежнего распределения сфер влияния уже не осталось ничего. К вящему ужасу «державных кругов» Кремля, мир признал распад сначала «социалистического лагеря», затем — СССР как государства, страны Восточной Европы, включая государства Балтии, вступили в НАТО и ЕС, а Азербайджан подписывает с натовской Турцией Шушинскую декларацию, и никто не торопится признавать за Кремлем право «наводить порядок» в своей «сфере влияния» по сценарию 1968 года, когда при помощи танков на улицах Праги «объясняли» Александру Дубчеку, какой социализм строить позволено, а какой — уже нет. Учения «Си Бриз» в украинской акватории Черного моря и «Достойный партнёр» в Грузии — яркий тому пример.

Впрочем, того, что мир, ну, может, за вычетом кремлевских «державников», без душевного трепета расстанется с «разделом сфер влияния», следовало ожидать. А вот с уважением границ все сложнее. Этот принцип остаётся краеугольным камнем международного права, и подвести под его нарушение распад «договорных федераций» вроде СССР и СФРЮ как минимум неубедительно. Но, с одной стороны, косовский прецедент, а с другой, вялая и невразумительная реакция на российскую оккупацию Сухуми, Цхинвали, а теперь уже и Крыма, заставляет озвучивать совсем уж неудобные вопросы: остаются ли нынешние признанные ООН границы действительно незыблемыми, как это записано в Хельсинском акте 1975 года? И самое главное, могут ли рассчитывать на неприкосновенность собственных границ те государства, которые не уважают чужих границ?

И вот этот вопрос уже имеет далеко не «теоретическое» прочтение для Азербайджана. Где Армения, назовём вещи своими именами, подрывает постконфликтный мирный процесс точно так же, как совсем недавно срывала переговоры по мирному урегулированию. Доказательством тому — и заявления Пашиняна о том, что Армения по-прежнему будет добиваться «самоопределения» для «Арцаха», и скандальный вызов послов в МИД Армении, и тем более инциденты на границе.

И вот на фоне такого рухнувшего миропорядка уже другое прочтение получают слова президента Азербайджана: «По неофициальным каналам до нас доходят сведения, что Армения к этому (к подписанию мирного договора с Азербайджаном — Minval.az) не готова. Считаю, что это будет большой ошибкой для них». Добавим от себя: непризнание границ — оружие обоюдоострое. И корректируются в итоге они чаще всего не в пользу тех, кто затеял их силовую перекройку.

Нурани, обозреватель