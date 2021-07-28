Эльхан Шахиноглу: Ситуация не нормализуется, пока Москва не уговорит Ереван подписать мирное соглашение с Баку

«Причину провокаций армянской стороны в Кельбаджарском направлении объяснить очень просто: до сих пор не проведена делимитация азербайджано-армянской границы. Армянская сторона не может с этим смириться и не желает освободить занятые ранее территории Азербайджана. Однако азербайджанская армия продвинулась вперед и укрепилась на позициях, которые принадлежат нам. Тем временем Ереван старается оказать сопротивление, чтобы не очень-то и много отступить назад, предъявляя претензии».

Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя сообщения о провокации ВС Армении в Кельбаджарском районе в ночь на 28 июля.

Как считает эксперт, подобные локальные столкновения продолжатся до тех пор, пока не начнется процесс делимитации границ и подготовка к заключению мирного соглашения. Однако армянская сторона на данный момент старается отказаться от этого. И до тех пор, пока Ереван будет противиться этому, ситуация останется напряженной.

Тем временем Азербайджан определяет свои границы и берет под контроль принадлежащие нам приграничные территории, сказал эксперт:

«Ереван оказывает нам сопротивление. Но у них не хватает для этого сил, они несут потери. Правительство Армении должно понять, что увеличение потерь среди личного состава может привести к усилению страха и недовольства в армянском обществе. По этой причине они вновь бегут в Москву, просят помощи у России. Тем временем Москва пока предпочитает не вмешиваться. В крайнем случае, Москва ограничится проведением встречи на уровне глав Минобороны трех стран».

«Однако Кремль должен объяснить Еревану, что настала пора перейти к процессу делимитации границ и подготовке к заключению мирного соглашения. К тому же Армения не спешит с открытием транспортных коридоров.

С одной стороны, Армения признала свое поражение, а с другой не желает подписать какое-либо соглашение. Нельзя быть проигравшей стороной и предъявлять условия другой стороне. Поэтому подобная напряженная ситуация продлится еще какое-то время, а на границе будут периодически возникать перестрелки. Как бы не старались в Москве провести переговоры, однако, если им не удастся уговорить Ереван подписать мирное соглашение с Азербайджаном, ситуация не нормализуется», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров