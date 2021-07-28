Эльхан Шахиноглу: Ситуация не нормализуется, пока Москва не уговорит Ереван подписать мирное соглашение с Баку

28 июля, 11:30
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«Причину провокаций армянской стороны в Кельбаджарском направлении объяснить очень просто: до сих пор не проведена делимитация азербайджано-армянской границы. Армянская сторона не может с этим смириться и не желает освободить занятые ранее территории Азербайджана. Однако азербайджанская армия продвинулась вперед и укрепилась на позициях, которые принадлежат нам. Тем временем Ереван старается оказать сопротивление, чтобы не очень-то и много отступить назад, предъявляя претензии».

Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя сообщения о провокации ВС Армении в Кельбаджарском районе в ночь на 28 июля.

Как считает эксперт, подобные локальные столкновения продолжатся до тех пор, пока не начнется процесс делимитации границ и подготовка к заключению мирного соглашения. Однако армянская сторона на данный момент старается отказаться от этого. И до тех пор, пока Ереван будет противиться этому, ситуация останется напряженной.

Тем временем Азербайджан определяет свои границы и берет под контроль принадлежащие нам приграничные территории, сказал эксперт:

«Ереван оказывает нам сопротивление. Но у них не хватает для этого сил, они несут потери. Правительство Армении должно понять, что увеличение потерь среди личного состава может привести к усилению страха и недовольства в армянском обществе. По этой причине они вновь бегут в Москву, просят помощи у России. Тем временем Москва пока предпочитает не вмешиваться. В крайнем случае, Москва ограничится проведением встречи на уровне глав Минобороны трех стран».

«Однако Кремль должен объяснить Еревану, что настала пора перейти к процессу делимитации границ и подготовке к заключению мирного  соглашения. К тому же Армения не спешит с открытием транспортных коридоров.

С одной стороны, Армения признала свое поражение, а с другой не желает подписать какое-либо соглашение. Нельзя быть проигравшей стороной и предъявлять условия другой стороне. Поэтому подобная напряженная ситуация продлится еще какое-то время, а на границе будут периодически возникать перестрелки. Как бы не старались в Москве провести переговоры, однако, если им не удастся уговорить Ереван подписать мирное соглашение с Азербайджаном, ситуация не нормализуется», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

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Джейхун Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции

28 июля, 12:20
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Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей между Азербайджаном и Турцией. Об этом сказал 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом в Баку.

В свою очередь, Шентоп отметил, что декларация укрепит связи между двумя странами.

Он подчеркнул, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану карты минных полей.

При этом глава МИД Азербайджана отметил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу имеет важное значение.

«Шушинская декларация является одним из больших наших успехов. В 44-дневной Отечественной войне Турция поддержала Азербайджан. Мы чувствовали ее поддержку, которая продолжается и сегодня, отчего испытываем чувство большой гордости», — сказал Байрамов.