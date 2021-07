Armenian opposition leader Nikol Pashinyan attends a rally after his bid to be interim prime minister was blocked by the parliament in Yerevan, Armenia May 1, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

18 кандидатов в депутаты парламента отказались от своих мандатов, в том числе лидер партии «Гражданский договор», и. о. премьер-министра Никол Пашинян.

Секретарь Центризберкома Армении Армен Смбатян опубликовал список во вторник на своей странице в Facebook.

16 кандидатов представляют партию «Гражданский договор». Помимо Пашиняна от мандата отказался также спикер парламента Арарат Мирзоян. Два кандидата, отказавшихся работать в парламенте, представляют блок «Армения», одним из них является ее лидер Роберт Кочарян, сообщает ТАСС.

Minval.az