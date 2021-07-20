В основе кавказского долголетия — шашлык, приготовленный из правильного мяса и правильным способом. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

По его словам для приготовления этого культового на Кавказе блюда местные жители предпочитают мясо ягненка, что является залогом его полезности. Важно также, что готовят его на древесном угле в мангале. Блюдо, приготовленное таким способом, содержит правильную концентрацию ненасыщенных жиров, что имеет принципиальное значение, пояснил Андрей Бобровский.

«Секрет знаменитого кавказского долголетия в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира. Мясо – это не только белок, мясо, еще и жир. Ученые установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе», – рассказал радио диетолог.

Врач пояснил также, что на Кавказе не принято готовить шашлык из мяса взрослого животного, предпочтение всегда отдается ягненку. А по составу жиров мясо ягненка и взрослого барана отличается по количеству насыщенных жиров.

«С точки зрения современной диетологии шашлык из рыбы и шашлык из ягненка самые полезные. Шашлык из свинины не самый полезный по составу жиров», – пояснил врач-диетолог (цитата по «Спутнику»).

Однако мало выбрать нужное мясо, нужно уметь его еще и правильно съесть. Приготовление мяса на гриле или мангале – это самый диетический вариант.

«В отличие от других способов приготовления, готовка на открытом огне убирает лишний жир. Он просто капает вниз. При жарке на сковороде мясо наоборот впитывает жир», — пояснил он.

Еще одна рекомендация, которая делает шашлык полезным – надо съедать зелени и овощей столько, сколько вы съели мяса,посоветовал Андрей Бобровский.

Minval.az