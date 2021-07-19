Против Азербайджана развернулась новая целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями. Накануне Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) опубликовал «расследование», которое-де выявило факт прослушивания азербайджанских журналистов и активистов со стороны правительства.

Влиятельные мировые издания пишут, что власти ряда стран прослушали телефоны своих граждан и противников государства посредством шпионской программы, разработанной израильской компанией NSO Group. В частности, отмечается, что прослушкой занимались правительства Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Индии, Венгрии, Руанды, Азербайджана, Мексики и Марокко. Программа Pegasus активна используется не только в мусульманских странах, но также в США и Евросоюзе. В ноябре 2019 года WhatsApp обвинил NSO Group в проведении кибератак, заявив, что компания шпионила за 1400 пользователями WhatsApp в 20 странах на протяжении двух недель. Фактически, все обвинения направлены против израильской компании. Журнал Forbes назвал компанию Pegasus, основанную в 2010 году, «самой агрессивной мобильной шпионской сетью в мире». Согласно данным, в 2019 году под наблюдением находились журналисты CNN, The New York Times и Al Jazeera, главы государств и 2 министра правительства Индии.

Следует отметить, что Израиль первоначально создал эту технологию для отслеживания и контроля палестинских активистов, которых считает террористами. А спустя время выяснилось, что на эту программу есть большой спрос. После этого NSO Group начала расширять свою деятельность по всему миру. Страны, которые приобрели эту технологию, оправдывали покупку тем, что на их территории действуют террористы и они намерены использовать программу против них.

Обвинения в отслеживании телефонов представителей гражданского общества изменили повестку дня в Азербайджане. И вполне вероятно, что антиазербайджанские круги за границей при поддержке своих подопечных в стране, попытаются воспользоваться опубликованной «сенсацией» для продвижения собственных интересов. Но в этот раз не всё так просто и перед ними стоит сложная задача — дезориентировать общественность, убедив всех в правдивости опубликованной «сенсации», которая вызывает множество вопросов.

Во-первых, из опубликованных статей в мировых СМИ становится ясно, что использование этой программы носит масштабный характер, однако по каким-то пока что «неизвестным причинам» не раскрываются названия всех стран. В то время, как на Азербайджан, который является небольшим фрагментом в этой «сенсационной» истории, специально делается «особый акцент» — на электронные адреса всех тех, кто оказался в документе, рассылаются специальные сообщения. Эти сообщения включают в себя предложения о сотрудничестве, особые вопросы и предложения провокационного характера. Но почему? Ответ прост: после 44-х дней войны в Азербайджане установилось серьезное национальное единство и национальная солидарность. Общество сплотилось единой целью. Но в последние месяцы было предпринято несколько попыток с целью подрыва этой сплоченности — ведь это сильно мешает интересам тех самых сил, которые в период войны не смогли поддержать Армению и армян, а теперь направили все свои усилия на то, чтобы разрушить солидарность в нашей стране.

Дату этой провокации также выбрали неспроста — позавчера президент Европейского совета Шарль Мишель побывал в Азербайджане с очень успешным визитом. Евросоюз в лице господина Мишеля признал новую реальность, созданную Азербайджаном в регионе в результате 44-дневной войны. Несмотря на то, что Шарль Мишель отличается своей особой симпатией к армянам, в своих заявлениях, озвученных в Баку, он был предельно корректен. Политик не стал использовать формулировки типа «Нагорный Карабах», «статус Карабаха» и так далее. Это свидетельствует о том, что ЕС понимает реальность, которая возникла после Второй карабахской войны, и пытается учесть её в своей политике в отношении региона. И появление на этом фоне «сенсации с прослушкой» с акцентом на Азербайджан выглядит, мягко говоря, странно, словно авторы этой кампании пытаются направить «особый сигнал» европейским странам: мол, смотрите, как такой-сякой Азербайджан прослушивает представителей оппозиции, политических активистов и даже журналистов, близких к правительству!

Если обратить внимание на «сенсационный список», то вырисовывается примечательная картина: большую часть тех, кто есть в нём, не стало бы прослушивать не только правительство Азербайджана, но и государство типа Кирибати. С другой стороны, некоторые из тех, кто включён в список, — люди, решительно поддерживающие стратегический курс правительства во время и после войны, её внешнюю и внутреннюю политику. Почему же в таком случае азербайджанские спецслужбы должны отслеживать их звонки? Причём посредством дорогостоящей программы…

Но самое интересное заключается в другом: если у азербайджанских спецслужб есть возможность прослушивать устройства, подключенные к иностранным операторам мобильной связи, — а авторы «расследования» утверждают, что власти Азербайджана якобы прослушивают телефоны даже проживающих за границей журналистов, — то почему же среди обнародованных имен нет представителей правительства Армении, боевиков Араика Арутюняна, Виталия Баласаняна, Вову Вортанова, Роберта Кочаряна, Саргсяна и других, руки которых запятнаны кровью невинных азербайджанцев?

Ведь в конце концов, суть этой программы, созданной Израилем и проданной нескольким странам, состоит в том, чтобы облегчить борьбу с терроризмом и террористами… Или в OCCRP решили поставить азербайджанских журналистов в один ряд с террористами?

Цель авторов провокации ясна, как божий день — максимально засорить информационное пространство, но вдумчивые читатели сразу отличат правду от откровенной лжи. И как показала практика, тех, кто строит заговоры против Азербайджана, в конечном итоге ждет разочарование.

Отдел политики

Minval.az