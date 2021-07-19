

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подняла тему роли РФ в разрешении кризиса в Беларуси, а также высказалась за усиление давления на белорусские власти, говорится в сообщении пресс-службы политика.

Тихановская находится с визитом в Вашингтоне, в понедельник она посетила госдеп, где провела переговоры с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

«На встрече Тихановская призвала США дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются», — говорится в сообщении.

По ее словам, «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси – посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси».

Тихановская заявила, что США необходимо усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на власти Беларуси.

По ее мнению, остановка контрактов с властями Беларуси и санкции – «эффективный инструмент, но важно закрывать лазейки для их обхода и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой».

Как говорится в сообщении, Тихановская призвала США принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси, оказать дипломатическую поддержку белорусским демократическим силам в других странах, принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых медиа и журналистских расследований, расширить помощь гражданскому обществу, частному бизнесу в Беларуси, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки белорусских студентов и исследователей.

По информации пресс-службы, встреча c госсекретарем США длилась час. «Блинкен сказал, что он в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом – и они обсуждают белорусский вопрос», — говорится в сообщении.

Minval.az