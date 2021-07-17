В том, как принимают сегодня в Армении председателя Еврокомиссии Шарля Мишеля, есть что-то от гоголевского «Ревизора». Правда, «ревизору», точнее, как сказали бы сегодня, «представителю офисного планктона» Хлестакову, которого за этого ревизора приняли, несли подношения, а от мсье Мишеля ждут финансовой помощи, но стремление всячески засвидетельствовать своё почтение заезжему гостю налицо.

Только вот в условиях армянской конкретики такой «Ревизор наоборот» имеет уже другое прочтение — геополитическое. Принимают, напомним еще раз, председателя Еврокомиссии. На фоне далеко не лучших отношений Евросоюза с Россией, где «обмен любезностями» на словах и санкционные решения следуют регулярно. В столице страны, которая является членом ЕАЭС и ОДКБ и где с не меньшей регулярностью просят — и получают! — помощь от России.

Не будем в который уже раз вспоминать самолёты с оружием, летевшие из РФ в Армению накануне и во время 44-дневной войны, и усилия российской дипломатии по спасению Армении от окончательного разгрома. Вспомним послевоенные внутриармянские «разборки», когда Никол Пашинян регулярно оказывался «на волоске» и столь же регулярно удерживался на плаву благодаря помощи Москвы. А точнее, президента РФ Владимира Путина. Именно так развивались события в начале марта 2021 года, когда теперь уже бывший начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян едва не устроил там военный переворот — в решающую минуту армянских военных одернула именно Россия. Уже потом, в ходе недавних досрочных парламентских выборов, Москва не стала всей своей мощью «продавливать» победу Роберта Кочаряна, который был ей уж точно ближе, чем Пашинян со своими «соросятами». Это, напомним еще раз, поведение Москвы на внутриполитической арене, где уже совершенно другая цена вопроса.

И что же Пашинян? А Пашинян вместо благодарности продолжает заигрывать с западными кругами, от Евросоюза до НАТО, активно наводит мосты с Францией и т.д.

Комментируя решение Еврокомиссии предоставить Армении 2,6 млрд евро в качестве помощи, о чем объявил в Ереване председатель Еврокомиссии Шарль Мишель, многие эксперты сравнивают это решение с «планом Маршалла» и даже не без иронии называют его «планом Мишеля». По сути дела, Евросоюз пытается «перекупить» Армению у России, и сама Армения против такой купли-продажи не возражает.

Здесь нелишне, конечно, сравнить эти 2,6 миллиарда евро, рассчитанные на 5 лет, с тем, что Армения только за счёт обнуления пошлин на нефть, газ и необработанные алмазы «наваривает» за счёт российского бюджета миллиард долларов в год — и это не считая того, что РФ содержит в Армении инфраструктуру, охраняет границы и дарит оружие. И задать вопрос, как далеко готов зайти в этом аукционе Евросоюз. Куда важнее поведение самой Армении, которая при каждом удобном случае готова завести интрижку то с Макроном, то с его близким соратником Шарлем Мишелем. А вот это уже создаёт серьёзные риски нежелательных сценариев для России. Просто потому, что от союзника и «форпоста» требуется прежде всего верность своим союзническим обязательствам. И если в ответ на все преференции и всю помощь от Москвы Пашинян устраивает политические «обнимашки» с Шарлем Мишелем и продвигает на пост главы МИД «соросенка» Армена Григоряна — тут уже наступает время для самой России принимать кардинальные решения и переформатировать свою политику согласно региональным реалиям. И если в Армении решили дружить с Европой — прекрасно. Пусть дружат. Но уже без обеспечения безопасности Армении со стороны российской базы в Гюмри, без российских пограничников на границах с Ираном и Турцией и без прочих «конфеток» и «вкусняшек».

И, как говорят в этом случае в интеллектуальных шоу, «время пошло».

Экспертная группа Minval.az

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