Есть такой совет не без изрядной доли цинизма: не надо очаровываться — тогда и разочаровываться не придётся. В полной мере это касается Никола Пашиняна, с которым мировое экспертное сообщество регулярно и гласно связывало большие надежды. Сначала, по горячим следам его «шашлычной революции», уверенно прогнозировали скорый и масштабный прорыв на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта — но в результате «шашлычный фюрер» сначала при помощи своих безответственных заявлений в стиле «Карабах — это Армения, и точка» вообще уничтожил переговорный процесс, а затем спровоцировал новую войну. Уже после поражения Армении в войне и новой победы Пашиняна на выборах последовала новая серия больших надежд — на сей раз на выполнение условий Трехстороннего заявления, обуздание реваншизма и разблокирование коммуникаций. Но, похоже, «отец армянской демократии» Никол Воваевич Пашинян опять готов разочаровать многих. Армения под его руководством по сути дела начинает «коридорную войну», нацеленную на подрыв именно «коммуникационных» договоренностей. Доказательством тому — серия устроенных Ереваном вооруженных провокаций, прежде всего близ Садарака. Это граница Азербайджана и Турции, точка, где должна пройти железная дорога Карс-Игдыр-Нахчыван. Она вместе с Зангезурским коридором обеспечивает короткий и «прямой» путь в Турцию. При этом от турецкой границы до армянской — рукой подать. О том, что «Иоганн с огнём» ведётся вблизи будущих транспортных коридоров, открыто рассуждают в армянском экспертном сообществе. Словом, вряд ли случайно проверять на прочность азербайджанскую оборону Армения решила именно здесь. Тем более что по похожей тактике развивались события и год назад, во время боев в Товузе, там, где стратегические азербайджанские трубопроводы проходят ближе всего от армянской границы.

Более того, «коридорную войну» Армения начала на показательном фоне — практически синхронно с визитом в Азербайджан вице-премьера РФ Алексея Оверчука. Его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обсуждалось, как и следовало ожидать, разблокирование коммуникаций. Это, напомним, тот самый Оверчук, который около месяца назад в одном из своих интервью, отметив, что на переговорах «рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении», продолжил: «При этом одновременно решаются задачи начала движения из Армении в Россию через территорию Азербайджана или из Армении и России в Иран через Нахичевань. Кроме этого, у Армении может появиться возможность использования азербайджанских портов на Каспийском море для транспортировки грузов в страны Центральной Азии и из стран Центральной Азии в Армению». В переводе: напоминал армянской аудитории, какие выгоды от разблокирования коммуникаций получит именно Ереван. Теперь же, синхронно с визитом Оверчука в Баку, на эту тему высказался председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников: «Зангезурский коридор предусмотрен трехсторонним соглашением — но армяне должны сказать туркам: откройте и вы границы, мы начнем торговать! И Азербайджан пусть откроет границы — армяне пройдут тогда железной дорогой до России!». Вот что армянам сейчас важно! Армения ведь сидела в окружении десятилетиями, армяне вывозили из страны детей, особенно мальчиков, чтобы те не угодили на войну! Но теперь карабахский узел развязан — с помощью войны, к сожалению. Ну так откройте страну, задышите, сделайте так, чтобы вам было хорошо!»

Но в Ереване не торопятся «делать так, чтобы было хорошо». И отвечают новым витком вооруженных провокаций и «коридорной войной». Более того, Пашинян умудряется при этом еще и обвинять Азербайджан в «блокаде» Армении — притом что теперь уже большинству наблюдателей ясно, что Армения просто сидит в клетке, запертой изнутри.

Вряд ли, конечно, в Ереване настолько не в курсе ситуации. Или позабыли, как еще недавно истерично требовали немедленно открыть коммуникации. И дело не только в том, что за эти годы в регионе сформировалась новая транспортная география, так что даже поле разблокирования коммуникаций Армения оказывается в стороне от магистральных перевозок. Просто в Армении понимают: коммуникации не откроются просто так. Для этого нужна самая малость: взаимное признание тех границ, которые будут пересекать транзитные автомобили и поезда. И действуют строго по этой логике. Открытие коммуникаций до войны закрепило бы оккупацию азербайджанских земель. А вот открытие этих коммуникаций сейчас, на фоне признания границ, ставит крест на армянских претензиях на земли Азербайджана и на силовой перекройке этих самых границ. Именно поэтому в Армении и устраивают свою «коридорную войну».

Только…осознают ли реальную степень риска прежде всего для самих себя?

Нурани, обозреватель

Minval.az