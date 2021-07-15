Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области получили от немецких властей ответ на свое обращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, в котором они просили заасфальтировать главную деревенскую дорогу.

Ответ жителям деревни направила представитель властей ФРГ Надин Вахтер, сообщила изданию «Сибирь.Реалии» депутат Троицкого сельского поселения, инициатор обращения Ирина Дроздова.

Представитель немецких властей поблагодарила жителей Верхнего Карбуша за письмо и попросила с пониманием отнестись к тому, что Ангела Меркель «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».

«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне, — говорится в письме Надин Вахтер, которое цитирует издание. — Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь».

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