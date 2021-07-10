Президент России Владимир Путин поддержал инициативу создать в составе Росгвардии отдельные казачьи подразделения. Об этом заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения»,— сказал Чайка на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство-2021» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Чайка пояснил, что эти формирования будут исключительно казачьи. «Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать»,— отметил он.

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