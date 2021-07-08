Япония намерена ввести в Токио режим чрезвычайной ситуации на период с 12 июля по 22 августа из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимуры, передает Reuters. 23 июля в столице должна открыться Олимпиада, которая продлится до 8 августа.

Ожидается, что власти Японии официально объявят о введении ограничений позже 8 июля. В соседних с Токио районах будет действовать более слабый режим ограничений.

Вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс ранее заявлял, что Олимпиада в Токио состоится даже в случае введения режима ЧС.

Minval.az