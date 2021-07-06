«Союзник на стороне врага» — под таким заголовком вышел материал об открытие фотовыставки в КТУ «Манас» на сайте infoteka24.ru, связанным с армянскими спецслужбами. Об этом пишет портал «Вечерний Бишкек».

Напомним, как уже сообщал Minval.az, на открытие выставки участвовали посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев, члены парламента, представители СМИ, сотрудники дипломатических миссий, ученые, деятели культуры и искусства, преподаватели университета, студенты и члены азербайджанской диаспоры

«Очевидно, в Кыргызстане забыли, что страна является членом Организации договора о коллективной безопасности, в рамках которой Бишкек является военным союзником Армении. Уже не говоря об оказании военной помощи своему союзнику в условиях интервенции Азербайджана, но отсутствии хотя бы официальных осуждений, Бишкек демонстрирует откровенно вражескую позицию, поздравляя Баку с захватом Карабаха.

На сегодняшний день ОДКБ дискредитировала себя настолько, что было бы благоразумней распустить этот позор и пародию на военный блок», – возмущается издание армянских спецслужб.

«Позиция вышеназванного сайта, мягко говоря, удивляет. Ни одна страна мира не считает территорию Нагорного Карабаха частью Армении. Поэтому военную операцию Азербайджана никак нельзя считать агрессией против Армении. Следовательно, нет оснований для включения механизмов коллективной безопасности», – отмечает тем временем «ВБ».

Minval.az