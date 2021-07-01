В Кыргызско-Турецком университете «Манас» открылась выставка «Победа в Карабахе». Её организатором выступило посольство Азербайджана в Кыргызстане.

В мероприятии участвовали посол АР в КР Гидаят Оруджев, члены парламента, представители СМИ, сотрудники дипломатических миссий, ученые, деятели культуры и искусства, преподаватели университета, студенты и члены азербайджанской диаспоры.

Началось оно с минуты молчания, которой почтили память шехидов Великой Отечественной войны, отдавших жизни за территориальную целостность своейродины. После этого прозвучали гимны трёх тюркских стран — Азербайджана, Кыргызстана и Турции. Далее собравшимся показали короткометражный фильм «Парад Победы азербайджанской армии», снятый Бакинским медиацентром.

В своём выступлении посол Турции в КР Ахмет Садык Доган искренне поздравил весь азербайджанский народ и тюркский мир с этим великим историческим событием, добавив, что победа Азербайджана в войне была блестящей и справедливой.

Minval.az