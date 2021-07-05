В редакцию Minval.az поступил тревожный сигнал от жителей пос. Сураханы, проживающих в домах, 289, 299, 308, 208А, рассказавших, что 1 июля приехали сотрудники Центра заботы о бездомных собаках «Топлан», отловили и увезли чипированную и стерилизованную собаку по кличке «Леди».

На следующее утро жалобщики приехали в «Топлан», чтобы забрать собаку, но их оставили перед закрытой дверью. Никакие аргументы не помогли: сотрудник охраны заявил, что территория является стратегическим объектом, а потому пройти на нее у граждан нет никакого права, руководства нет, врача нет, никого он позвать не может.

Граждане вошли в положение, оставили свои контактные телефоны для обратной связи, и ушли восвояси. Но прошло уже три дня, а никто из этой организации с людьми так и не связался. Соседи подписали коллективную жалобу, к которой была прикреплена фотография собаки с чипом на ушке, и отвезли ее в «Топлан». На входе жалобу приняли, но к руководству опять же не допустили. Жители написали коллективную жалобу и в другие инстанции с просьбой отреагировать на неправомерные действия «Топлана», нарушающие как устав самой организации, так и оскорбляющие честь и достоинство жалобщиков цинизмом и равнодушием к проблеме.

Удивителен тот факт, что организация «IDEA» чипирует и стерилизует бездомных животных с целью сохранения им жизни, — согласно гуманному пункту, отмеченному в госпрограмме. Но если собака чипирована и стерилизована, то какой смысл ее вылавливать, если она так или иначе не представляет никакой опасности для окружающих? Понятно, если пес огромен, агрессивен, болен, то действия «Топлана», несомненно, правильны. Но тут совсем другой случай: по словам жалобщиков, собака никому не причиняла хлопот, она ласковая и добрая, ее любят дети. Зачем отлавливать такую беспроблемную собаку?

Далее: это уже не первая жалоба на тот факт, что сотрудники «Топлана» отказываются идти на контакт с людьми, что в корне неправильно, ведь граждане приходят в вышеуказанную организацию для того, чтобы забрать обратно своих питомцев, ведь «под топлановский дым» зачастую попадают и собаки, которых хозяева просто выпустили погулять.

Жалобщики отметили также, что на неправомерные действия сотрудников «Топлана» обязательно должна обратить внимание соответствующие структуры, так как когда эта организация создавалась, она преследовала совсем иные цели. Но, похоже, что никто не контролирует процесс отлова и уничтожения животных, что приводит к роковым фатальным последствиям и возникновению опасного недопонимания.

Minval.az следит за ситуацией и ожидает реакции «Топлана» на коллективную жалобу.

Яна Мадатова

Minval.az