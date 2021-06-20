Исторический визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Карабах, где состоялось подписание с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым Шушинской декларации, МИД Армении назвал «явной провокацией против мира и безопасности в регионе».

Вчера, отвечая на вопрос журналиста, утверждающего, что в азербайджанском обществе, по его словам, есть запрос на военную базу Турции в Азербайджанской Республике, Эрдоган заявил, что «Эта тема не находится вне пунктов Шушинского соглашения. Возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное — обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему», — сказал Эрдоган.

О том, почему Россия в любом случае договорится с Турцией и почему Армения может снова остаться в блокаде после выборов, «Москва-Баку» рассказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.

— Алексей Валерьевич, Армения по сути напрямую сигнализирует России, что укрепление сотрудничества Азербайджана и Турции – это угроза безопасности в регионе. Сергей Лавров, реагируя на заявления о возможности размещения турецких баз в Азербайджане, заявил, что «мы не комментируем слухи». Как Москва будет действовать?

— Удивительный факт, Армения недовольна, учитывая тот факт, что в ней самой на самом высшем уровне периодически звучат голоса о возможном вступлении в НАТО и более тесной координации с Альянсом. Как в Ереване совмещают такие заявления?! С одной стороны Армения хочет сохранять враждебные отношения с Турцией, но при этом, как известно, интегрироваться в Североатлантический альянс, где коммуникации с Закавказьем по сути осуществляются через Турцию.

Кроме того, давайте сразу для себя разграничим, о каких базах именно идет речь. В России, говоря об угрозах баз НАТО, прежде всего подразумевают базы Соединенных Штатов Америки. Если это не база США или кого-то из западноевропейских союзников типа Британии и Франции, то тогда договориться в принципе можно. И Россия и Турция на протяжении последних лет очень плотно взаимодействуют по разным направлениям и, как видим, по большей части им всегда удается найти компромисс не в ущерб своим национальным интересам. Думаю, так может быть и здесь. Не в интересах ни Азербайджана, ни Турции портить отношения с Россией. Все это понимают, все понимают, что Москва – слишком значимый глобальный игрок, с которым нельзя ссориться. Поэтому все будут балансировать и договариваться. В России осознают и растущее значение Азербайджана в регионе.

Вполне возможно договориться, к примеру, если Турция заявит, что потенциальная база никогда не будет использована Соединенным Штатами. Но по сути пока речи о каких-то базах даже нет. И, на самом деле, вряд ли Азербайджану это нужно.

Треугольник Россия – Турция – Азербайджан имеет хороший потенциал для взаимодействия. Мы видим, что в определенной степени после войны в Карабахе в регионе формируется новая реальность. Но тормозит развитие ситуация в Армении. которая своими действиями будет подталкивать Москву к треугольнику Россия – Турция — Азербайджан.

В российской элите сейчас наблюдается определенный раскол. Есть группа, которая выступает за прагматичное развитие отношений с Азербайджаном и Турцией, а есть группа, которая тесно связана старыми обязательствами с Арменией. Казалось бы, в интересах Армении – подыграть Москве, но вместо этого мы видим, что армянская элита делает все, чтобы ослабить позиции первой группы.

Мы помним, какие во время второй Карабахской войны на российском телевидении были антитурецкие заявления. Но посмотрите, как мало они действовали на российскую официальную позицию, а проще говоря, антитурецкая пропаганда с официальной позицией Москвы расходилась. И расходится. И это тоже показательно. И Россия, и Турция, и Азербайджан, и Иран прекрасно понимают происходящие геополитические процессы в регионе, обновление ситуации и стараются находить компромиссы.

Посмотрите, как Иран поздравлял Азербайджан с освобождением своих земель, посмотрите, как лениво он отреагировал на недавнее заявление Пашиняна о намерении вести какой-то приоритетный стратегический диалог с Ираном.

Сейчас мы видим, как Эрдоган после возвращения из Азербайджана говорит, что будет обсуждать с Путиным Зангезурский коридор и подчеркивает, что Россия вряд ли хочет затягивания реализации данного проекта. В Москве неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы разблокирование транспортно-экономических связей продвигалось. Но здесь опять все упирается во внутриполитическую ситуацию в Армении. Конечно, и Россия, и Азербайджан, и Турция могут вполне обойтись без Армении. Они могут построить транспортные коммуникации без Армении и Еревану останется предаваться только каким-то мечтам о реванше.

Армянская элита на протяжении десятилетий строила свою идентичность как страны в состоянии перманентной войны, в состоянии мобилизации. Они кричали, что у них есть непобедимая армия, которая позволит им создать «Великую Армению». Собственно, на этом мифе и строилась вся система армянского государства. Этот миф дал трещину осенью прошлого года – армяне увидели, что они далеко не непобедимы, как это им казалось. Крах усилили внутренние разборки внутри страны.

— То есть, для смены риторики и модели «политического поведения» в Армении нужно, чтобы к власти пришел ориентированный на мир со странами региона лидер?

— Я думаю, что подобные заявления в Армении продолжат звучать, даже если в стране появится тот самый лидер новой для страны политической модели. Почему? По одной простой причине – если Армения снизит накал напряженности, то тогда перед ней встанут страшные вопросы об экономической ситуации в стране, о легитимности собственной власти, о продолжении тотальной милитаризации общества. Ведь по сути до сих пор Армения жила по идеологии осажденной крепости, идеологии жертвы и это было очень выгодно армянским руководителям, общество им всё прощало – ну как же, мы осажденная крепость, вокруг нас враги. И если они впишутся каким-то образом в региональные расклады и увидят, что другие страны региона, прежде всего Азербайджан и Турция, живут намного лучше, то естественно встанет вопрос о неэффективности власти в Армении, а этого армянская элита не желает. А на выстраивание конструктивных отношений с Азербайджаном в Армении пока не слишком хотят идти.

— Но ведь ситуация в регионе после второй Карабахской войны и подписания трехстороннего заявления Москвой, Баку и Ереваном изменилась. Страны региона заинтересованы в создании мира и выгодном для всех разблокировании транспортно-экономических связей. И все по логике должны подталкивать Армению к конструктивным шагам, что они и делают…

— Проблема в том, что как только Россия начинает пытаться воздействовать на Армению, она отвечает нам военными учениями с НАТО, антироссийской риторикой, показывая, что вот, у нас есть реальная альтернатива.

В этой ситуации вырисовываются два пути – либо государства региона строят транспортные связи в обход Армении – Россия, Турция, Иран вполне могут это сделать и без Армении, оставив ее просто в стороне. По принципу – если вы хотите и дальше прозябать, плакаться, что вы осажденная крепость, надеяться на какие-то мифические пряники со стороны Франции, то пожалуйста, ваше право это делать. Армения просто будет находиться в стороне от коммуникаций.

Другой вариант сценария – если Армения как-то попытается взорвать ситуацию, помешать строительству коридоров – то есть возбудить какой-то военный конфликт, то это закончится очередным ее поражением.

И последнее – к власти в Армении мог бы прийти прагматичный лидер, но на сегодняшний день такого, к сожалению, нет. Армянские «умеренные» упустили свой шанс в конце прошлого года – они могли объединиться вокруг какой-то фигуры и бросить вызов Пашиняну, они этого не сделали. Они остались раздробленными, распались на группировки.

У Армении довольно туманное будущее, потому что армянская элита хочет того, чего невозможно сделать. Они хотят уйти от России, в НАТО, где есть Турция, они хотят в Европейский союз, непонятно как, учитывая, где географически находится Армения, и фиксируя факт, что Армения – бедное государство. Они хотят дистанцироваться от России, но при этом рассчитывают на ее военную помощь. Совместить эти желания армянской элиты попросту невозможно.

— Если придет Кочарян, чего ждать?

-Думаю, что блок Кочаряна попросту распадется на фракции. Он не объединяет группу единомышленников, которые могли бы бросить вызов Пашиняну и прозападной части элиты Армении. Кочаряновский блок объединил вокруг себя остатки «карабахского клана», с другой стороны, остатки тех, кто хотел реванша в Карабахе, внятной программы Кочарян не выдвинул. Ну и современная история мало знает случаев, когда к власти возвращается политик уже однажды отстраненный от нее.

Я подозреваю, что Пашинян все же сохранит власть. Это гораздо лучше, чем приход к власти радикала.

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