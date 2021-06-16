Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в среду на внеочередном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

«Освобождение Карабаха от оккупации — самое важное событие 30-летней независимости Азербайджана. Деоккупация азербайджанских земель – шанс для мира и стабильности в регионе», — сказал турецкий лидер с трибуны высшего законодательного органа Азербайджана.

По его словам, вся значимость победы Азербайджана будет осознана со временем.

Эрдоган отметил, что путь к прочному миру на Южном Кавказе лежит через сотрудничество между народами и государствами, основанное на взаимном доверии.

«Мир и спокойствие на Кавказе отвечают интересам не только Азербайджана, но и всего региона и мира, в том числе Армении», — сказал турецкий лидер.

«Радость Азербайджана – радость Турции, боль – наша боль. Турция готова задействовать все ресурсы для поддержки Азербайджана. Пусть весь мир знает, что так будет и впредь. В то время, когда Нуру-паша пришел на Кавказ, армяне убили более 12 тысяч турок. На Кавказе произошло восстание, которое будет вписано в черные страницы истории. Те, кто что-то говорит турецкому народу, должны сначала взглянуть на Азербайджан. Они должны посмотреть на то, что произошло в Ходжалы и Карабахе 30 лет назад, а не 100 лет назад. У них есть глаза, уши, но они не видят, не слышат. Их сердца уже заржавели. Пусть сейчас приедут в Физули. Пусть увидят, как здесь все сожжено, разрушено. Вчера в дороге мы воочию увидели ситуацию», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, «армяне приходят оккупантами и уходят разрушителями». И этот факт показывает, чьей землей является Карабах.

«Потому что они не могли разрушить свои дома. Теперь азербайджанцы восстановят все, что разрушили армяне. Мы построим новый Карабах, восстановим его. Карабах является одним из самых красивых регионов в мире также благодаря культуре. Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан», — добавил он.

Minval.az