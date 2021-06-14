Предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, в ходе которого он посетит также Шушу, можно назвать историческим. Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель аналитического центра «​Атлас» Эльхан Шахиноглу.

По его словам, лидеры Турции и других стран неоднократно посещали Азербайджан в течение последних 30 лет, но впервые в истории нашей страны на столь высоком уровне будет организован визит главы Турции на освобожденные от армянской оккупации территории.

Поэтому эксперт считает, что визит Эрдогана имеет большое значение. «Во-первых, тем самым Эрдоган в очередной раз подтвердит, что Шуша является городом, относящимся к Азербайджану и всему тюркскому миру. Во-вторых, в тексте Большого соглашения, который как ожидается, подпишут лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайипа Эрдоган, могут быть затронуты различные вопросы», – отметил наш собеседник.

Помимо этого, он не исключил то, что находясь в Шуше, Эрдоган направит месседжи руководству России, Армении и странам Европы о том, что Анкара продолжит оказывать поддержку официальному Баку.

При этом Э.Шахиноглу напомнил, что 44 –дневная война, а также ситуация в поствоенный период свидетельствуют о том, что Анкара усилила свои позиции на Южном Кавказе, и особенно в Азербайджане.

«В восстановительных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях в большинстве задействованы турецкие компании. Они прокладывают дороги, строят аэропорт в Физулинском районе. Они также нуждаются в обеспечении безопасности, что актуализирует вопрос присутствия турецких военных в регионе, которые наравне со своими азербайджанскими коллегами будут совместно решать вопросы обеспечения безопасности. Хотя Азербайджан и сам способен обеспечить безопасность граждан Турции, тем не менее, существует необходимость в появлении турецких военных баз на нашей территории», — подчеркнул эксперт.

Э.Шахиноглу напомнил о том, что неоднократно в течение последних 15 лет поднимал вопрос создания турецких военных баз на территории Азербайджана. Однако его оппоненты не соглашались с этим, напоминая о том, что официальный Баку проводит сбалансированную внешнюю политику.

«Хотя внешняя политика Азербайджана и сбалансированная, однако, мы маленькая страна, и лавировать всегда очень сложно. Конечно, мы сторонники того, чтобы у нас со всеми странами-соседями складывались нормальные отношения. Но тем не менее, нам нужно определиться. Во время войны мы наглядно дали понять, в чью пользу сделан наш выбор. Это союз с Турцией. Если бы не поддержка Турции, мы не смогли достичь такого успеха, и война продлилась не 44 дня, а намного больше. Вспомните апрель 2016 года, когда после давления со стороны России мы были вынуждены спустя четыре дня приостановить успешные операции на фронте. На этот раз присутствовал турецкий фактор, который нейтрализовал любое давление на нас», — продолжил Э.Шахиноглу.

Эксперт при этом отметил, что можно было бы создать турецкую военную авиабазу в Гяндже или же поселке Тагиева (бывший Насосный), где во времена бывшего СССР находились военные аэродромы. Одну из турецких военных баз можно разместить в Карабахе, к примеру, в Шуше или в Кельбаджаре, предлагает он.

«После заключенного в ночь на 10 ноября 2020 года Трехстороннего соглашения, в ходе телефонных переговоров между президентами России и Турции, Владимир Путин попросил своего турецкого коллегу о том, чтобы турецкая армия не входила в Карабах. Мол, это может привести к недовольству армянской стороны. Но если турецкая армия войдет в Шушу или Кельбаджар, это уже наше дело. Они не входят в Ханкенди, что могло вызвать недовольство армян или России. Конечно, все это невозможно реализовать в рамках одного визита. Но подписание Большого соглашения может дать старт данному процессу, и самое главное заключается в этом», — добавил Э.Шахиноглу.

Как на это отреагирует Россия? По мнению политолога, вероятнее всего, Россия не сможет возразить, так как Азербайджан может напомнить о военном присутствии России на территории Армении.

«Выходит, России можно размещать свои базы в Армении, она может отправлять своих военнослужащих в Карабах, а Турция не в праве разместить свой контингент в Азербайджане? Да и вряд ли Россия будет противиться этому. Кроме того, российский лидер также смирился с присутствием турецкого фактора в регионе. Если до начала 44 –дневной войны Кремль не мог смириться с этим фактором, то после войны, они вынуждены изменить свою позицию. К тому же Путин в ходе одного из своих интервью, которое он дал после 10 ноября, заявил о том, что уже ничто не может помешать созданию азербайджано-турецкого военного союза, и это уже стало реальностью. И Путин прав. Если Анкара создает военную базу в Азербайджане, то этот вопрос касается нас. Разве Азербайджан и Турция вмешиваются в вопросы, связанные с военной базы России в Армении? Поэтому и Россия не будет вмешиваться в наши дела. К тому же в этом вопросе не стоит чересчур возвеличивать роль Москвы», — заключил Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az