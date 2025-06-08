Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает «безумием» финансирование Украины при бывшем главе администрации Джо Байдене.

«Что касается администрации Байдена — это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией. Например, мы отправили Украине 300 млрд долларов, но при этом президент США ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического урегулирования. А ведь речь идет о тысячах погибших», – заявил Вэнс.

Он указал на то, что, «будь то Израиль, Россия или Украина», сейчас США стараются довести дело до урегулирования. Попытки стоят того, даже если закончить конфликт не получается, сказал политик.

