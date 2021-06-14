В российских высших эшелонах власти обсуждается план «миграционного давления» на Азербайджан — об этом сообщают информированные российские телеграмм-каналы. По их сведениям, «в окружении президента России Владимира Путина образовалась группа людей, которые убеждают Путина решить «азербайджанский вопрос» по примеру того, как решали «грузинский вопрос» в 2006 году». Тогда из России были депортированы почти три тысячи граждан Грузии, причем не только «нелегалы», но и те, у кого все бумаги были в порядке, двое, по другим данным, четверо граждан Грузии умерли при подозрительных обстоятельствах в «спецприемниках» для мигрантов, а в московских школах составляли даже списки грузинских детей. Понятна и причина: в 2006 году в Грузии уже победила «революция роз» Саакашвили, и хотя до августовской агрессии РФ оставалось еще почти два года, отношения Москвы и Тбилиси уже стремительно ухудшались.

Теперь же, согласно вышеуказанной «утечке», многие влиятельные персоны в окружении Путина настойчиво советуют президенту РФ повторить то же самое уже с азербайджанцами. В их числен называют Геннадия Тимченко, Игоря Сечина, первых заместителей руководителя администрации президента Алексея Громова и Сергея Кириенко и даже пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Москва уже не в первый раз пытается давить на Азербайджан при помощи «миграционного шантажа». В «первопрестольной» ни на секунду не сомневаются, что, кроме как на российских рынках, гражданам Азербайджана больше негде заработать на хлеб и прокормить свои семьи, все «экономические» новости из Азербайджана здесь, похоже, просто не заметили, и пребывают в полной уверенности: если начать «выдавливать» этих самых «мигрантов с московских рынков» на родину, то для Азербайджана это будет кошмар и катастрофа. А наказывать нашу страну есть за что — и за разгром любимого форпоста России, и за сближение с Турцией, которая — какое возмутительное самоуправство! — готова поставлять беспилотники «Байрактар» Польше и Украине и не признает Крым российским, и за то, что провалились очередные попытки завести нашу страну в ОДКБ и ЕАЭС, и за уверенный старт Южного газового коридора, и за четкую реакцию на сомнительные шаги российских миротворцев…

Более того, попытки непрямого давления на Азербайджан продолжаются уже давно — достаточно вспомнить вялотекущую помидорно-яблочную войну, которая продолжается еще с декабря 2020 года. И теперь «утечка» появилась на показательном фоне. Как утверждают источники ТГ-каналов, решение о начале «депортации по грузинскому сценарию» пока еще не принято. Но об ужесточении правил для трудовых мигрантов сообщалось вполне официально. Это решение властей России как бы не направлено именно против Азербайджана. И на выходцев из какой страны предпишут обращать особое внимание уже в закрытых циркулярах — все же предмет гадания. Но вот поведение властей РФ в случае с убийством Векила Абдуллаева «ложится» в обрисованный этой утечкой «тренд» весьма точно. Вряд ли, конечно, старший инспектор Гусев, который и застрелил Абдуллаева, был участником некой спецоперации. В таком случае достаточно распорядиться «усилить борьбу» и «обратить особое внимание» — и очередной инцидент с полицейским произволом и жертвой не того цвета кожи не заставит себя ждать. После чего уже можно разводить истерию в прессе, арестовывать неудобных свидетелей, фабриковать против них уголовные дела в расчете на то, что соплеменники Векила Абдуллаева сделают выводы и постараются покинуть пределы России «добровольно», пока этого не пришлось делать добровольно-принудительно. И неважно, что Векил Абдуллаев оказался выходцем из Грузии и гражданином России — «месседж» вполне читаемый.

Только вот даже сами авторы открыто предостерегают от такого «повтора хода»: «Азербайджан сейчас — это не Грузия в 2006 году». В переводе: поставить таким образом на колени Азербайджан вряд ли получится, а вот последствия для двусторонних отношений не заставят себя ждать.

И самое главное, переход к такой вот «базарной политике» — это для России априори «маневр отчаяния». И красноречивое подтверждение, что события на Южном Кавказе идут не по российскому сценарию, переломить невыгодные тренды у Москвы не получается, и остается только прибегать к заведомо запрещенным приемам. И если в дзюдо они, возможно, и помогут «сломать» соперника, то вот в политике эффект может оказаться обратным ожидаемому.

Нурани, обозреватель

Minval.az