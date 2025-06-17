Президент США Дональд Трамп прервал участие в саммите G7 в Канаде и срочно возвращается в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома.

В экстренном заявлении Трамп предупредил:

«Иран должен был подписать “сделку”, которую я предложил. Позор и пустая трата человеческой жизни. У Ирана не может быть ядерного оружия. Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана».

Он поручил своей команде как можно скорее организовать переговоры с иранцами и созвал срочное заседание Совета нацбезопасности — сообщает Fox News.

В Тегеране — паника: тысячи людей пытаются покинуть столицу, образовались многокилометровые пробки.

Тем временем посольство Китая в Израиле призвало своих граждан срочно выехать в сторону Иордании.