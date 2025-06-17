Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к военной кампании и нанести удар по иранскому ядерному объекту в Фордо, сообщает Axios.

По данным издания, администрация США рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на власти Ирана на переговорах по ядерной программе Тегерана, очередной раунд которых может пройти уже на нынешней неделе.

Портал подтвердил информацию, которую распространил ряд американских СМИ, о том, что Белый дом обсуждает с Тегераном возможность проведения на этой неделе встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Американская сторона намерена обсудить дипломатическое предложение, предполагающее заключение ядерной сделки и прекращение конфликта между Израилем и Ираном. Как отметили собеседники Axios, вопрос о проведении встречи пока еще окончательно не согласован.