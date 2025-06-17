Иранские ракеты не попали по базе элитной разведки Израиля — удары пришлись в сотнях метров от цели, отмечает военный ресурс Clash Report.

СМИ и аналитики подтверждают: в результате атаки Ирана удары пришлись рядом с базой Глилот под Тель-Авивом, где расположены ключевые объекты израильской военной разведки — элитное подразделение 8200, школа Bahad 15 и военные колледжи.

По данным геолокации, три удара зафиксированы примерно в 600 метрах от базы, ещё один — в километре. Таким образом, прямого попадания по стратегическим объектам не произошло.

База Глилот израильской военной разведки в пригороде Тель-Авива поражена ракетным ударом Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Об этом сообщил иранский телеканал SNN.

По его утверждению, атакован важный логистический центр военной разведки Израиля.