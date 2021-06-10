Вокруг Нагорного Карабаха — новый виток «большой дипломатии». В ходе «Примаковских чтений» министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с целой серией важных заявлений по Карабаху, затронув и весьма щекотливый вопрос «статуса Карабаха»: «Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что остался нерешенным статус Нагорного Карабаха. Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить вместе в безопасности и в экономическом благополучии. И тогда, я вас уверяю, через пару — тройку лет, если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще».

Вопреки первому впечатлению, Лавров вовсе не возвращает вопрос статуса в повестку дня, а как раз наоборот, советует «не будировать проблему». Что в переводе с дипломатического означает в лучшем случае «возможно, когда-нибудь в будущем». Более того, говорил министр о «согласовании» статуса, а не его «определении» или «решении». Разница существенная, особенно если одна сторона — Азербайджан — считает вопрос решенным, а другая — Армения — с этим не соглашается. Более того, Лавров признал и «стабилизирующую роль» Турции. Словом, «подвижки» на российском треке Баку и Анкара вполне могут записать себе в актив.

И практически синхронно целую серию «карабахских заявлений» озвучил Вашингтон. Так, госсекретарь США Энтони в Блинкен в беседе с Робертом Менендесом, председателем сенатского комитета по международным делам и активного армянского лоббиста, комментировал целесообразность оказания Азербайджану военной помощи. Менендес заявил Блинкену, что он разочарован решением администрации приостановить 907-ю поправку, госсекретарь ответил весьма дипломатично: Вашингтон работает над урегулированием конфликта и возвращением пленных, а также продолжает рассматривать вопрос об оказании помощи (притом что решение о приостановке 907-й поправки уже принято).

Прозвучало это заявление Блинкена на весьма показательном фоне — как раз в те же дни в Баку исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер вел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, а еще встречался с журналистами. Подробности переговоров по понятным причинам за закрытыми дверями. Но Рикер уже озвучивает приоритеты. Он назвал Азербайджан «сильным партнером США», обозначил важнейшие темы переговоров: энергетика и экономические связи, права человека и основополагающие свободы, а также безопасность в регионе. Где, конечно, на первом месте стоит Карабах. Рикер призвал к делимитации и демаркации границ (США выразили готовность оказать техническую помощь) и заявил: «Призываем две стороны решить этот вопрос мирным путем и как можно скорее, а также вернуться к субстантивным переговорам под председательством Минской группы ОБСЕ». Можно, конечно, поинтересоваться, о чем именно должны идти эти самые «субстантивные переговоры» теперь, когда резолюции СБ ООН выполнены силами Азербайджанской Армии, а вопрос статуса Карабаха попросту закрыт. Но при этом нельзя не заметить, что Рикер поддержал делимитацию и демаркацию границ — а это уже очень выгодно для Азербайджана. Соглашение о границах по сути поставит крест на планах «миацума» и территориальных притязаниях Армении. Наконец, Рикер весьма высоко оценил двусторонние отношения с нашей страной.

А тогда уже понятно, что заявления Лаврова и Рикера очерчивают новые условия дипломатической игры на старом карабахском поле. И Москва, и Вашингтон понимают: во-первых, теперь, после победы Азербайджана в 44-дневной войне, ключевые решения принимаются в Баку. Во-вторых, как бы ни хотелось «выпихнуть» соперника локтем, Азербайджан благодаря своей продуманной дипломатии практически снизил до нуля опасность весьма травматичного для себя «лобового столкновения» РФ и США на карабахском поле. А еще теперь Вашингтон оказался перед выбором: или встраиваться в процесс посткофнликтного урегулирования, где по-прежнему Минская группа — самая подходящая «калитка», и оказывать в этом вопросе Азербайджану реальную поддержку, по пути «лишив свободы рук» армянских лоббистов в собственной столице, или заведомо остаться не у дел и наблюдать, как «мимо носа носят чачу». Просто потому, что главные решения теперь принимаются в Баку. Тем более что теперь, после блестящей победы в Карабахе, Азербайджан может позволить себе такую политическую роскошь.

Нурани, обозреватель

Minval.az