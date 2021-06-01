Интернет как один из основных и уже незаменимых элементов нашего глобализированного мира несёт нам многое: с одной стороны, потрясающие возможности личностного роста и развития, с другой — потенциальные угрозы, находящие питательную почву в психически неустойчивой среде. Именно по этой причине традиционными группами риска принято считать детей и подростков, определенная часть из которых ещё не успела сформировать свои ценности и жизненные приоритеты, находится в поисках себя как личности. На самом деле интернет и социальные сети – это всего лишь средство, при правильном использовании которого можно достичь невероятных результатов в саморазвитии, ведь это – огромный пласт познавательной и образовательной информации обо всех сферах жизнедеятельности современного индивида.

В период пандемии именно он стал самым значимым звеном, неким спасательным кругом для связи с внешним миром, чтобы мы в условиях нападения жестокого вируса на человечество всё же не пребывали в полной изоляции, не лишались одной из главных потребностей в общении, и, несмотря на все внешние ограничения, оставались полноценными людьми в социальном смысле данного слова, чтобы не погрязли в самобичевании и панических атаках, не впадали в депрессию и не сдавались в плен целому букету психических расстройств, а, воспользовавшись данностью, находили в себе что-то новое, некий потенциал для развития, новые грани своей личности, готовой опереться на обнаруженные в этот период и приятно удивившие нас собственные точки роста в направлении своей истинной самореализации.

«Сюрпризы» из интернета

Помимо всех своих положительных черт, интернет содержит в себе и потенциальные угрозы. Не секрет, что есть люди с человеконенавистническими взглядами, опирающимися на их глубоко психологические патологии, пользуются интернетом как благодатной средой для реализации своих нездоровых идей в весьма широком спектре – от мошенничества до принуждения к суициду. Если в первом случае это — экономический ущерб, то во втором и самом опасном – это жизнь и, увы, жизнь наших детей.

В виртуальном пространстве есть преступные сообщества в виде неких «игр», которым удаётся овладевать умами и сердцами наших детей. Не хочется делать им лишнюю рекламу и перечислять их, ведь наша цель – не только обозначить проблему, а попытаться найти те заветные ключи к её решению. Эти самые «игры» или сообщества на самом деле для вовлечения используют очень тонкие психологические приёмы, от шантажа до гипноза. Эти лишающие жизни наших детей интернет-сюрпризы на самом деле по своей функциональности ничем не отличаются от яда, алкоголя и наркотиков, которые, наличествуя в обществе, существуют как бы автономно и не могут самостоятельно оказаться в организме, если того не захочет сам владелец организма – Его Величество Человек. Так почему же человек выбирает этот злополучный перечень «услуг» для своего организма? Так ли сильно он не любит себя, что готов с собой распрощаться? Залить горе алкоголем или оторваться от гнетущей реальности с помощью наркотиков ещё ни в одном случае не уменьшало масштаб горя и степень суровости жизненных проблем. Наоборот, это только усугубляет положение тех, кто пытается оправдывать свою слабость внешними факторами.

Основной, но далеко не единственной причиной интереса детей, подростков и молодежи к данным вредным привычкам, особняком среди которых выделяются интернет-сообщества, пропагандирующие суицид, является их непонимание самих себя, отсутствие у них ответа на вопрос «Кто я?», «Для чего я живу?», т.е. здесь очевиден явный психологический контекст с философской подоплекой.

Рамки одной статьи не позволяют раскрыть весь комплекс причин, последствий и профилактических методов работы с детьми и подростками во избежание негативных последствий. Это – предмет масштабной и целенаправленной практической работы. Но в любом случае постараемся обзорно в этом разобраться.

Наше чадо в опасности?

Каждый из нас, особенно, ребенок в подростковом возрасте, вместе с имеющимися ценностями «взращивает» в себе и новые. Проблемы в школе или в общении со сверстниками, первая любовь, собственные неудачи не всегда находят понимание в семье, родители становятся не друзьями, а превращаются в очередных судей, наслаивая на это и так бытующие в социуме пресловутые установки. В этом состоянии внутренне ослабленный человек обзаводится неким щитом и в качестве основного инструмента выбирает замкнутость, аутоагрессию, которая в крайних случаях избавляет его не от депрессий и стрессов, а от самого себя — вплоть до самоубийства.

Каждый родитель просто обязан научиться быть самым надежным психологом для своего ребенка и, словно опытный хирург, воображаемым скальпелем орудовать в его душе, пока еще слишком восприимчивой и ранимой. Свято место пусто не бывает, ведь в противном случае это место быстро и весьма успешно занимают дурные советчики из интернета или того же социума – они быстро находят ключи к сырой душе, овладевают ею, становятся ближе и роднее, чтобы довести степень манипуляции этой личностью до желаемого для них результата. Отсутствие полноценного общения с родителями и интересной реальности легко толкает детей в виртуальное пространство угроз и рисков. Результат летальных исходов – убитые горем родители. Обвинять в этом можно кого угодно – правительство, неопытных школьных психологов, финансовое неблагополучие и т.д. Но, не умаляя значения этих существенных факторов, нам, прежде всего, нужно в полной мере осознать свою ответственность за то, чтобы быть счастливыми самим и наделять этим детей, научиться быть друзьями для своих детей, говорить с ними абсолютно на все темы, делая их внутренне сильными и вырабатывая у них тот внутренний психологический иммунитет, столь необходимый для выбора правильных жизненных приоритетов.

Интернет-зависимость: угроза жизни или стимул для развития

Интернет из нашей жизни никуда не денешь. Любые запретительные методы доказывают свою неэффективность и бесперспективность. Недоброжелателей из интернета тоже не выкинешь – сегодня это «синий кит», завтра — «черная черепаха», а послезавтра – «красная обезьяна». Это – поверхностные, внешние факторы, но никак не проблема, которая, как всегда, намного шире и глубже.

Чтобы быть со своими же детьми на одной волне, для начала стоит негативный смысл слова «зависимость» отвести от аналогии с наркотической или алкогольной и придать ему конструктивизм. В интернете – масса образовательных программ, интересных блогов, тематических познавательных вещей. В интернете, например, можно выучить иностранные языки, научиться рисовать, вышивать крестиком, печь торты или играть на гитаре, увлечься историей, географией, культурой народов мира – чем угодно.

Одним из главных и безотказных инструментов стать ближе к ребенку – это, создавая пространство для его развития и раскрытия его потенциала, проявить неподдельный интерес к его внутреннему миру и мечтам о будущем и аккуратно выводить их в сторону саморазвития и образования, подробно рассказывая о позитивных качествах интернета как огромной мировой библиотеки полезной информации. Очень важно стимулировать своего ребенка на успех, оценивая его каждое достижение и приводя примеры успешных людей. И даже ограниченные финансовые возможности тут не причем. И тогда всё это сделает интернет для нашего ребенка виртуальным средством развития, а не заменителем реальной жизни. Управляйте своей жизнью и научите этому своих детей!

Лейла Мамедова

Клинический психолог-психотерапевт, коуч по личностному росту

Специально для Minval.az

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