США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских задержанных.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы призываем обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными», — отмечает он.

The U.S. welcomes Azerbaijan’s release of three Armenian detainees. We call on both parties to fully and expeditiously complete the exchange process for all prisoners, detainees, and remains, and to respect their obligations to ensure the humane treatment of detainees.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021