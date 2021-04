Азербайджан — на пороге серьезного «воздушного прорыва». Президент Ильхам Алиев принял президента и главного исполнительного директора компании Boeing Commercial Airplanes Стэнли Дила. Как было отмечено в ходе встречи, Азербайджан сотрудничает с компанией Boeing уже более 20 лет и является лидером в регионе. Президент Алиев особо отметил, что на освобожденных от армянской оккупации землях строится три новых международных аэропорта. Но в центре внимания находился вопрос сотрудничества Азербайджана и корпорации Boeing в такой сфере, как транспортная авиация и воздушные грузоперевозки. Президент Азербайджана отметил: «Уверен, что наше успешное сотрудничество будет продолжено. Вы также нам помогли в развитии парка грузовых самолетов. Я считаю, что Азербайджан находится среди ведущих стран по авиационным грузоперевозкам».

А уже очень скоро появился пресс-релиз Boeing: в Азербайджан будет поставлено пять грузовых самолетов Вoeing 777-F. Их заказала азербайджанская авиакомпания «Silk Way West Airlines». Как подчеркивают американские авиастроители, «это первая в Каспийском регионе и Средней Азии сделка по приобретению этих дальнемагистральных двухдвигательных грузовых самолетов с большой грузоподъемностью». Своих больших планов не скрывают и в Silk Way Group: «Уверен, что покупка новых грузовых самолетов еще больше укрепит наши лидирующие позиции на мировом рынке грузовых авиаперевозок в течение следующих 15-20 лет», — сказал президент Silk Way Group Заур Ахундов. А эта компания действительно занимает лидирующие позиции в регионе в сфере грузоперевозок: около 250 регулярных и чартерных рейсов в месяц по более чем 50 направлениям в Европе, Азии, Северной Америке и Южной Америке, уже в 2016 году компания Boeing признала Silk Way West самой быстрорастущей авиакомпанией с точки зрения авиапарка, географического охвата и объема грузов. Сегодня Silk Way занимает по этим трем критериям третье место в Европе. Более того, в Азербайджане создан еще и впечатляющий грузовой терминал, система техобслуживания лайнеров…Неудивительно, что Boeing считает Silk Way и Азербайджан как страну ценными партнерами.

И можно представить себе, с каким чувством читают эти новости в Армении. Где продолжается глубокий «воздушный кризис», и выхода из этого «пике» не предвидится. Напомним: еще в начале апреля 2020 года, как уже рассказывал Minval.az, решением Европейского агентства по полетной безопасности (EASA) армянский Комитет гражданской авиации был лишен права лицензировать две авиакомпании – Armenia Aircompany и Atlantis European Airlines на осуществление полетов в страны Евросоюза. Это те самые компании, которые через несколько месяцев занялись перевозками в Армению оружия под видом «гуманитарной помощи». Но это будет уже потом, а к весне 2020 года в центре внимания европейских авиационных регуляторов были «забавы» армянских авиаторов в Африке, где они выполняли заказы на перевозку оружия и наемников небезызвестного «кремлевского повара» Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер». В Армении это решение EASA вызвало шок: Европа не просто закрыла небо для армянских авиаторов, а еще и жестко ограничила полномочия КГА Армении. А значит, даже когда пандемия закончится, у армянских авиаторов будет немного шансов встать на крыло. Затем последовал новый скандал — с перевозками оружия из России в Армению под видом гуманитарной помощи. Новой публичной реакции на это со стороны Европы не последовало, но вряд ли там «художеств» Армении не заметили. И, наконец, «вишенка на торте» уже последних месяцев.Боинг-737 с армянским регистрационным номером EK-FAA вылетел из Таллинна и должен был приземлиться в Ереване. Но вместо этого уже в воздухе было решено отправиться в Эмираты на техобслуживание. А затем — новая смена курса: «из-за технической неисправности» самолет приземлился в Тегеране. В Армении гадали: что это? Самолет угнали? Или его перепродали в Иран, где уже давно ищут способы обойти наложенные со стороны США санкции и заполучить современные «Боинги»? И Армения помогает Ирану эти санкции обойти? Теперь Fly Armenia Airways торжественно объявила, что 23 апреля «Боинг» вернулся в Армению. Но вот каким образом этот самолет сначала взял курс на ОАЭ, а потом оказался в Иране, по-прежнему неясно. Как и о том, что же делали в ИРИ с этим самолетом. Но, как предупредил бывший советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян еще в начале этой истории, «к сожалению, Армения «закрепляет» свое место в «черном списке» мировой авиации». И все это — на фоне известного ереванского безденежья. Еще до пашиняновской «недореволюции» и проигранной войны, в 2017 году, когда Азербайджан на дубайском авиасалоне договорился о приобретении пяти самолетов B787-8 Dreamliner и двух B747-8F (или B777F), а в Армении сетовали, что свой национальный авиаперевозчик обанкротился, а новый никак не удается «поставить на крыло», в Азербайджане эксперты иронизировали: Армении не по карману не только «лайнеры мечты», но и мечты о лайнерах.

А еще за сделкой между Азербайджаном и компанией Boeing с понятным вниманием следят во Франции с ее авиазаводом в Тулузе. Где не могут не понимать, что на месте «Боингов» вполне могли оказаться «эйрбасы», тем более что до последнего времени у Азербайджана развивалось вполне успешное партнерство с Францией в аэрокосмической сфере…Но тут в Париже решили предпочесть «традиционные связи» с Арменией — и…вот уж действительно, пролетели как фанера над Парижем. Потому как теперь придется очень долго ждать, пока в Армении разберутся с санкциями и возродят что-то похожее на дееспособную авиакомпанию.

Просто в авиаиндустрии тоже надо уметь взять верный курс.

Нурани, обозреватель

Minval.az