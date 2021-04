Беспилотный вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет на Марсе. Об этом говорится в Twitter NASA.

«Четвертый полет вертолета не состоялся, но команда оценивает данные и намерена в ближайшее время повторить попытку», — отмечается в сообщении.

Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter‘s ambitious fourth flight didn’t get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We’ll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/HDaF0fAILs

