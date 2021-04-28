Новая поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в освобожденные от армянской оккупации Джебраильский и Зангеланский районы — в центре внимания СМИ и экспертного сообщества. Понятно, что «изучают под лупой» не только очень теплую фотографию у векового платана и то, что президент Азербайджана, как показали упражнения с 20-килограммовыми гантелями, находится в прекрасной физической форме. В фокусе внимания — заявление главы государства: «Большое возвращение началось». Более того, президент Азербайджана в ходе своей поездки обозначил и основные, краеугольные камни программы этого большого возвращения: безопасности, инвестиции, развитие.

И вот о безопасности надо сказать особо. Ильхам Алиев не просто посетил воинскую часть ГПС, где ознакомился и с условиями службы, и с современным оружием, стоящим сегодня на вооружении Азербайджана, включая и ракеты, и ударные БПЛА. Глава государства озвучил недвусмысленное предупреждение реваншистским силам в Армении: «К сожалению, поднявшие голову в Армении реваншистские силы вновь выступают с обвинениями против нас, выдвигая территориальные претензии. Хочу отсюда предупредить их, чтобы они отказались от этих грязных деяний, иначе им придется плохо. Во время Отечественной войны мы показали кто есть кто. Железный кулак разбил голову врагу. Военная провокация, учиненная недавно против наших пограничников в зангиланском направлении азербайджано-армянской границы, должна стать последней такой попыткой. Мы, проявив выдержку, не ответили на эту провокацию. Но это – последнее предупреждение. Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте. Мы охраняем и впредь будем охранять нашу границу. Граница любой страны является одним из ее государственных символов». В переводе: любое посягательство на территорию Азербайджана, включая освобожденные земли, встретит достойный ответ. А значит, те, кто уже начинает здесь работы по освоению и возрождению, могут чувствовать себя в безопасности: рай по-прежнему находится под сенью клинков. И то, что вместо клинков сегодня — ракеты и БПЛА, сути дела не меняет.

И вот в таких условиях, «под сенью клинков», Азербайджан начинает свою программу возрождения освобожденных земель — с «умными» технологиями и привлечением иностранных инвесторов. Одно только простое перечисление: заложен фундамент Зангеланского аэропорта, первого «умного села» — Агалы, где уже работают турецкие специалисты, 4-6-полосной дороги Горадиз-Зангелан с последующим «выходом» уже на Зангезурский коридор и Нахчыван, молочная ферма с участием итальянского капитала, где по итальянской же технологии будут производиться сыры, в том числе моцарелла и буррата, и будущая буйволиная ферма, уже израильская, с самыми современными технологиями — говорит о многом. Восстановить можно знаменитую приветственную стелу у въезда в Джебраильский район, просто заменив старую кириллицу на латиницу. Но вот возрождение территорий уже идет в соответствии с самыми современными стандартами и участием инвесторов из дружественных стран. И не только месседж, к примеру, французским сыроделам, которые не могут не понимать, мимо каких государственных подрядов они «пролетели». Самое главное, Азербайджан обозначает социально-экономический фундамент «большого возращения»: рабочие места, «контуры» будущей экономической активности, инфраструктура — словом, все то, что обеспечит социальную и экономическую привлекательность возрожденных земель.

И, как того и следовало ожидать, в ходе своей поездки в регионы президент Ильхам Алиев вновь коснулся темы Зангезурского коридора: «Дан старт строительству железной дороги, которая протянется от Горадиза до Агбянда. После чего по Зангезурскому коридору будет проложена железная дорога до Нахчыванской Автономной Республики», — сказал глава государства. После чего напомнил, что Зангилан с географической точки зрения относится к региону Восточный Зангезур. И продолжил: «Западный Зангезур — это тоже наша историческая земля и через эти земли пройдет Зангезурский коридор. Таким образом, основная часть Азербайджана будет связана с Нахчыванской Автономной Республикой по железной дороге».

А это не просто еще одно подтверждение, что Азербайджан намерен реализовать идею транспортного коридора через Зангезур. Очевидно, что с победой Азербайджана в Карабахе процесс геополитического переформатирования региона только начался. И вряд ли «армянскому лобби» удастся его хотя бы затормозить.

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