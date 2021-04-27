24 апреля в день, когда армяне во всем мире вспоминают жертв так называемого геноцида своего народа в Османской империи в 1915 году, президент США Джо Байден, выступая с речью по случаю даты, в отличие от своих предшественников на посту, которые избегали формулировки «геноцид армян», использовал именно это словосочетание. Мировые СМИ сразу же стали писать о признании американским президентом геноцида армян. Хотя по факту заявление остается лишь заявлением и не имеет никакой юридической силы.

Отметим, что армянская сторона настаивает на факте гибели в годы Первой мировой войны в Османской империи от 700 тыс. до 1,5 млн армян. В Турции с позицией Армении не согласны. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что в истории Турции не было никакого геноцида в отношении армян и что события 1915 года нуждаются в расследовании. Анкара регулярно предлагала армянской стороне открыть архивы, однако Армения от этой идеи отказывается.

Официальная Анкара заявила, что заявление Байдена без политического ответа не останется. Турцию поддержал и Азербайджан, назвав заявление американского президента «исторической ошибкой». Ранее, еще до заявления Байдена, в ООН отметили, что факт «геноцида» должен быть установлен соответствующей судебной инстанцией.

В дни, предшествовавшие 24 апреля, активность проявили себя радикалы – они устроили в Ереване факельные шествия, сжигали флаги Турции и Азербайджана и даже «вешали» куклу, обернутую в турецкий и азербайджанский государственные флаги. Реакции радикалов, «геноциду» армян как политическому инструменту, возможному влиянию заявления президента США на ход нагорно-карабахского урегулирования — свою оценку в интервью «Москва-Баку» дает политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

— Игорь Юрьевич, мы видели, как перед Днем памяти жертв «геноцида» армян представители партии «Дашнакцутюн» сжигали флаги Азербайджана и Турции, устроили факельные шествия. После того, как Байден произнес «геноцид армян» радикалы «Сасна црер» собрались у посольства США в Лос-Анджелесе, повесили куклу, обернутую флагами Азербайджана и Турции. Не слишком ли агрессивная реакция?

— Действительно, проявление агрессии яркое. Такие выходы радикалов, такая реакция показывает, что в армянском обществе есть достаточно активные силы, мечтающие о реванше, о пересмотре тех реалий, которые возникли на Южном Кавказе после завершения 44-дневной войны. Армянское общество радикализировано, это факт. И в самой Армении, и в достаточно влиятельных армянских диаспорах в мире есть группы людей, которые выступают с крайне радикальных позиций.

Cжигание флагов Турции, Азербайджана – это лишний показатель, что Армения не желает нормализации отношений с этими странами. И готова если не к войне, то к формату террористических вылазок. Показательная сцена казни со стороны радикалов — повешения манекена, обернутого азербайджанским и турецким флагами, — это чистой воды терроризм. Что-то вот ни в Азербайджане, ни в Турции флаги Армении никто не сжигает. А здесь радикалы используют самые подлые приемы и тем самым возбуждают ненависть толпы к азербайджанцам и туркам. Эти люди вышли с желанием пролить новую кровь.

— Получается, что тема геноцида армян и раньше, и сейчас, и, в будущем использовалась, используется и будет применяться как политический инструмент, инструмент политического влияния, манипулирования…

— В данном случае Байден, безусловно, решает политические задачи. Конечно, армянская диаспора США оказала определенное давление. Мы понимаем, что в большой политике никаких случайностей не бывает. Заявление Байдена прозвучало в контексте внеочередных парламентских выборов в Республике Армения и в контексте того, что США пока лишились рычагов влияния на происходящие на Южном Кавказе события. Поэтому данное заявление – это прежде всего политика в чистом виде.

— То есть заявление Байдена может повлиять на скорость и вектор движения на нагорно-карабахском треке?

— Разумеется. Хотя война в Карабахе завершена, сейчас идет другая война – за смыслы и содержание тех положений, которые зафиксированы в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, за их интерпретацию, за будущее этого соглашения. Идет очень ожесточенная борьба и ведет ее во всем мире очень влиятельная армянская диаспора. Как я и сказал, и в самой Армении немало радикалов, которые выступают против этого соглашения и готовы к любым форматам провокации, чтобы не дать реализовать все его пункты. США хотят заложить еще одну «бомбу» под Южный Кавказ, заложить «бомбу» под карабахские договоренности. Сейчас самый главный вопрос – что будет с трехсторонним заявлением через 5 лет, будет ли оно в полном масштабе реализовано или нет. За это идет война в информационном, на аналитическом поле и она будет не менее важна, чем та военная часть, которая была завершена в Карабахе в ноябре прошлого года.

— Стоит ли предполагать, что Армения после заявления Байдена может качнуться в сторону США?

— Армения все время качается то туда, то сюда. Она так может качаться очень долго. Кого это уже удивляет? Результат-то какой?! Есть итоги 44-дневной войны, есть новые реалии. Мы видим, что антироссийские силы в связи с геноцидом армян собирались у посольства США, выражая Соединенным Штатам благодарность. Если США хотят взять на себя бремя пополнения армянского бюджета своими деньгами, то флаг им в руки. Но они этого не желают делать. США пытаются повлиять на ситуацию на Южном Кавказе. Но для нас сейчас важно в контексте того, что Турция, очевидно, получила еще один сигнал о ненадежности США как политического и военного партнера, как сейчас будут выстраиваться российско-турецкие отношения. Сейчас и для Москвы, и для Анкары открывается окно возможностей и оно интересно и той, и другой стороне. Давление на Анкару со стороны Вашингтона будет только усиливаться. Своим заявлением Байден еще раз направил сигнал турецким элитам, что Турция не рассматривается как подлинный партнер и союзник Соединенных Штатов. Для Турции это момент, чтобы определиться с геополитическими и военными ориентирами в той политике, которую она реализует. России и Турции стоит искать точки соприкосновения, действовать в вопросах военно-технического сотрудничества. США лишили Турцию возможности участия в программе по F-35. Значит вполне вероятно, что Турция начнет обсуждать с Москвой поставку Су-35 или Су-57 для своих ВВС. Возможна и поставка второго полка зенитно-ракетных систем С-400.

Важно понимать, что без России Армении не выжить. Но Армения сама должна показать, что она это понимает. Сейчас горизонт армянского политического планирования ограничен шестью месяцами, не более. Мы увидели активную игру США, сейчас идет активная игра российской армянской диаспоры в плане влияния на исход парламентских выборов. Диаспоральные группы в разных странах сейчас очень активно вовлечены во все, что происходит вокруг Армении. И никто здесь не думает какими-то далекими категориями – выживет она, не выживет. Никого это не интересует. Сейчас волнуют сиюминутные результаты. И мы видим, что эти результаты носят деструктивный характер.

— В последнюю неделю Никол Пашинян, говоря о статусе Карабаха и о том, что официальный Ереван видит в центре окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, стал продвигать тезис «отделение во имя спасения». Раньше формулировки в таком виде мы не слышали, хотя общая суть вопроса и сводилась к этой идее…

— Это вопрос, как Азербайджан на уровне своих политических элит готов противодействовать таким тенденциям. То, что заявляет Пашинян, это не просто слова, это вектор политики Армении, который по-прежнему нацелен на субъектность так называемой НКР и на то, чтобы через 5 лет все оставалось в такой же ситуации, как сейчас. Мы видим активное подключение усилий Франции в поддержке позиции Еревана, других стран. Идет активное противоборство в информационном поле. Как Азербайджан будет на это реагировать? В том числе выстраивать свою политику с теми игроками, которые активно вовлечены в процесс нагорно-карабахского урегулирования.

По сути там признавать особо и нечего. Большая часть территорий возвращена Азербайджану. Но армянская диаспора агрессивно продвигает идею – сохранить анклав и обеспечить его политическую и военную накачку. Да, с точки зрения международного права — весь Карабах – это территория Азербайджана. Но нельзя не замечать, нельзя опускать факт этой агрессивной деятельности армянской диаспоры. Война смыслов, война политическая в самом разгаре.

Разумеется, никакого политического признания Карабаха не будет. Но очевидно, задача стоит, по крайней мере, у внешних заинтересантов в том, чтобы сохранить статус-кво и по истечении срока российской миротворческой миссии. Армянские диаспоры сейчас делают все, чтобы этот фактор не ушел с политической повестки дня. Прозвучавшие 24 апреля заявления французских высокопоставленных лидеров – это просто так что ли? Нет, конечно. Это борьба за смыслы. И она будет продолжаться и дальше. Армении бы стоило остановиться, идти на полноценный мир с Азербайджаном, но очень много тех, кто в мире на Южном Кавказе не заинтересован.

Minval.az