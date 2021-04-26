Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что принятое президентом США Джо Байденом решение о признании «геноцида армян» в Османской империи будет иметь негативный эффект для отношений Анкары и Вашингтона.

«Предвзятое заявление президента США Байдена о событиях 1915 года является пагубным для двусторонних отношений Турции и США», — приводит «Интерфакс» слова Эрдогана.

По его словам, американский лидер сделал «необоснованные, несправедливые и нереалистичные заявления».

Турецкий лидер выразил мнение, что во время событий 1915 года «погибло максимум 150 тыс. армян».

«В отличие от Байдена, я говорю об этом (событиях 1915 года) на основе доказательств. У нас имеется более 1 млн документов, связанных с событиями 1915 года в наших архивах. И мне интересно, а сколько документов есть у США?» — добавил он.

Эрдоган призвал представителей американских властей приехать в Турцию и ознакомиться с «имеющимися доказательствами».

Р.Т.Эрдоган также отметил, что Джо Байден озвучил подобное заявление под давлением радикальных армянских кругов: “Эта ситуация не устранит недовольство между двумя странами. Как Турция, мы не считаем сравнение трагедий в истории гуманистическим действием, но если они будут проводить подобное соревнование, уверены, что мы будем правыми. Потому что нигде вы не найдете массовых захоронений армян, но есть много массовых захоронений турок. Позорные резни имеют место в истории каждой из стран во главе с США и Европой, обвинивших нас в совершении геноцида” (цитата по АПА). Эрдоган ответил, что силы, поддерживающие армянские террористические сети, пытаются скрыть позорные страницы в своей истории: “Мы все еще придерживаемся прежнего мнения. Изучение событий в истории и раскрытие фактов должно быть поручено историкам, а не политикам”. Президент Турции добавил, что надеется, что президент США откажется от неверного шага.

Minval.az