Французская дипломатия вляпалась в очередной скандал. В Ереван на мероприятия, посвященные очередной годовщине «геноцида армян», прибыл председатель Сената Франции Жерар Ларше — поучаствовать в мероприятиях в связи со 106-й годовщиной «геноцида армян».

И, в числе прочего, заверил местный политический «бомонд»: дескать, французские депутаты намерены и дальше идти по пути «признания Арцаха», то бишь поддержки сепаратизма и армянских притязаний на азербайджанские земли. Как радостно цитируют его ереванские СМИ и телеграмм-каналы, мсье Ларше уверял, будет бы «резолюция, призывающая к признанию независимости «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), является рычагом, с помощью которого уже идут политические дискуссии». То есть, проявив чудеса изворотливости, нашел формулировку, которая позволила и ереванских слушателей обнадежить, и тот неудобный факт, что никакого реального эффекта, кроме политического позора Франции, эта резолюция не возымела, вслух не признавать. В самом деле, «политические дискуссии» — это не переговоры, под эту расплывчатую формулировку можно подвести даже официальный ужин в какой-нибудь «армянской ассоциации Марселя». Тем не менее Жерар Ларше сорвал в Армении нешуточные аплодисменты. И даже удостоился похвалы от Никола Пашиняна, который назвал эту резолюцию «ключевой»…

Конечно, всю эту басню про петуха и кукушку в переводе на французский и армянский неплохо было бы почитать представителям тех французских фирм и компаний, которые сегодня сокрушаются в интервью французским же журналистам, что останутся в стороне от участия в восстановлении Карабаха — а там, напомним, солидные подряды и инвестиции. Но не только. В ходе встреч в парламенте Армении мсье Ларше заявил: неплохо было бы придать новый импульс сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

А вот здесь нужны подробности. Потому как скандальные шаги официального Парижа, включая и по меньшей мере странные заявления президента этой страны Эммануэля Макрона, если уж называть вещи своими именами, вбивают гвозди в гроб Минской группы. Особенно на фоне не менее скандального заявления Джо Байдена о признании «геноцида армян».

В самом деле, Минскую группу и так справедливо критиковали за аморфность и недееспособность. За более чем четверть века своей деятельности посредники из МГ ОБСЕ регулярно совершали визиты в регион, проводили встречи где-нибудь в Вене или Женеве, но вот реально продвинуть урегулирование так и не сумели. После войны и разгрома Армении, когда четыре резолюции СБ ООН были выполнены военным путем, в МГ встрепенулись и теперь лихорадочно пытаются встроиться в процесс послевоенного урегулирования — правда, еще не очень понимая, чем будут заниматься, когда все «мадридские», «казанские», «киуэстские» и прочие принципы вместе с разговорами о «статусе Карабаха» отправились в мусорную корзину.

Но как быть теперь, когда один из сопредседателей МГ ОБСЕ, а именно Франция, окончательно «теряет берега» и открыто встает на сторону Армении? А президент другой страны-сопредседателя — США — объявляет события 1915 года «геноцидом армян»?

И в Баку, и в Анкаре уже дали свою оценку заявлению Джо Байдена, назвав его неприемлемым и отметив, что оно не соответствует ни исторической правде, ни правовым реалиям. И тем более понятно, что речь идет об обычном популизме. «Армянское лобби» в США несколько десятилетий работало над этим «проектом», оплачивало предвыборные кампании сенаторов, губернаторов и президентов, устраивало разного рода «мероприятия». Понятно, что в какой-то момент в вашингтонской верхушке количество официальных лиц, в той или иной мере связанных с «армянским лобби», достигло «критического веса». Да и некоторые западные круги явно не в силах «переварить» независимую политику Турции и укрепление ее политического «веса» и авторитета. Теперь там могут, конечно, поставить «птичку» и решить, что добились своего — только вот чего именно? Одного слова, произнесенного в заявлении Байдена? Расписались в фальсификации истории и попытках использовать ее в политической игре? Или в том, что на основе фейковой трактовки событий столетней давности решили устроить «наскок» на Турцию, который никаких реальных дивидендов им не принесет? Юристы уже давно разложили вопрос «по полочкам»: конвенция ООН о геноциде принята уже после второй мировой войны, события 1915 года под нее не подпадают априори, к тому же такие решения должны принимать международные суды, а не политики в погоне за деньгами и голосами. Никаких реальных «сдвигов» в пользу Армении в регионе не произойдет. Но вот по интересам самих США, по проектам транспортных коридоров, по планам открытия армяно-турецкой границы нанесен серьезный удар. Да еще подорваны интересы самих же США в евразийском регионе. И уж точно под большим вопросом, и это еще мягко сказано, оказывается авторитет США как посредника и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Словом, в регионе стартует процесс «политического переформатирования», где и Франция, и США свои позиции попросту «уронили ниже плинтуса». И где уж точно не стоит рассчитывать на сногсшибательный успех «дипломатическим туристам» из Минской группы.

Нурани, обозреватель

Minval.az