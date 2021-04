Саманта Пауэр оказывает поддержку военному преступнику Сержу Саргсяну, виновному в геноциде в Ходжалы, и одновременно выступает за признание т.н. «геноцида армян». Мы надеемся, что на посту главы USAID Саманта Пауэр не будет использовать данный вопрос в целях проармянской пропаганды.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

@SamanthaJPower standing in line with war criminal S.Sargisyan who committed Khojaly genocide/other atrocities against Azerbaijani people and calling for recognition of arm ‘genocide’ contraversial. We do hope that as @USAID director you will not use it for armenian propaganda. pic.twitter.com/8dRKWrSK64

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 25, 2021