Появление Парка военных трофеев в Баку есть событие исторического значения. Музей воспевает героизм народа, его неутомимость в отстаивании национальных интересов и подтверждает, что Азербайджан не проиграл, а выиграл двадцатый век. Ему удалось сполна реализовать мечту о суверенном развитии.

Стоило это огромных усилий, тяжелых испытаний и немалых лишений. Тем выше цена победы в затяжной битве. Ее реальное достоинство отображено в хронологии многолетнего противоборства.

Если в начале века не удалось отстоять успех национально-освободительного движения, то второй зачин оказался успешным. Но в обоих случаях повторилась горькая история с военным нападением Армении, которая искала и продолжает искать свое счастье в присвоении азербайджанских земель.

Инициатива создания уникального Парка прижилась, ибо народ горд за свою армию, за лидера, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, который консолидировал соотечественников в самый ответственный период истории.

Президент еще раз доказал, что является лидером явного предназначения, поскольку не стал перекладывать проблему восстановления территориальной целостности страны на грядущие поколения. Возглавив военную кампанию, он положил конец армянской агрессии, преподав неугомонному соседу поучительный урок.

В Армении, в некоторых кругах других стран, где весьма горько пережили крах политики экспансионизма Еревана, открытие Бакинского Парка восприняли болезненно, если не сказать с остервенением. Посыпались язвительные эпитеты в адрес азербайджанского народа, его руководства, политических кругов государств, которые поддержали справедливую борьбу азербайджанского народа, подвергшегося тридцать лет назад варварскому нападению извне.

Экспозиция выдержана в реалистичном стиле. Она отображает крутой накал драматической военной кампании. В ходе нее Азербайджан потерял не одну тысячу своих верных сыновей и дочерей.

Идея создания уникального Парка – это абсолютное право победителя, который не глумится над побежденным, а на все оставшиеся времена предупреждает его о чреватости воинственных намерений, призывает отказаться от вековой ненависти и вражды.

Так, какой же логике придерживаются моралисты, ответившие раздражением и выставившие себя в образе сердобольных?

Поверженная смертоносная военная техника агрессора, манекены армянских военных, личные вещи захватчиков и прочие экспонаты демонстрируются так, чтобы у посетителя появилось ясное представление о том, как Баку смял армию армянских оккупантов по всему фронту в ходе контрнаступательной операции.

Нашлись-таки высоко парящие в небе благородства буквоеды, заговорившие о цинизме Азербайджана, который в течение тридцати лет нес на себе тяжелое бремя жертвы агрессии. О каком цинизме может идти речь в контексте блестяще реализованной идеи, которая воспроизвела хронику войны двадцать первого века, выступив в роли ответчика на внешнюю агрессию?

Азербайджан произвел контрнаступательную операцию после того, как оккупанты, не щадившие женщин и детей, пленных и гражданских лиц, стерли с лица земли древние азербайджанские города и населенные пункты. Они оставили после себя выжженную землю, и надо ли по ним лить крокодиловы слезы?!

Почему-то особые эмоции вызвали у хулителей Азербайджана каски армянских военных. Представленные в парке в большом количестве, они всего лишь часть военной амуниции, которую убегавшие в страхе с полей боев армянские бойцы оставляли в окопах и других расположениях. Притворный плач по ним – это искусственно раздуваемая сентенция, а не повод для страданий. Наконец, они — символ трусости и малодушия проигравших.

Невиданные цинизм и лицемерие как раз переполняют тех, кто видит в экспонатах Бакинского Парка плоды ненависти и издевательств.

Итог войны все расставил по местам, однако итоговый результат все еще не ставит точку в позорном фиглярства армянских националистов и их заступников, что растрезвонили на весь мир блеф о существовании двух армянских государств. Потерпевшая сокрушительное поражение Армения чуть было сама не сошла с рельсов бытия, и когда сегодня апологеты фальшивого пацифизма талдычат о мифическом карабахском (армянском) государстве, невольно выставляют себя в образе матерых шулеров.

Баку навечно перекрыл кислород сепаратизму. Сказал же Ильхам Алиев, что не допустит появления второго армянского образования на азербайджанских землях. Сказал, доказал и закрепил закономерный результат навсегда.

Нашлись чуткие гуманисты, которым не понравилось гротескное решение восковых фигур армянских военнослужащих. След, который оставили на азербайджанской земле армянские оккупанты, воочию олицетворяет такие страшные понятия, как варварство и вандализм.

Хладнокровные убийства азербайджанских беженцев и пленных, уничтожение кладбищ и мечетей, целенаправленный геноцид азербайджанского культурно-исторического наследия не оставляет сомнений в том, что по древней тюркской земле прошлись орды человекообразных уродов, для которых не существует ничего святого. Даже нацисты в годы второй мировой войны не воевали с кладбищами, памятниками культуры, автографами давно минувших времен. Армянские националисты и человеконенавистники переплюнули Гитлера и Пол Пота.

Так что внешность представленных в Парке восковых фигур полностью соответствуют их аморальному облику. Каждый из изображенных в экспозиции военных – это типичный персонаж, ворвавшийся на азербайджанскую землю с целью выжигания не только всего живого, но и говорящей истории.

Нашлись умники, осудившие Азербайджан за «неприемлемый акт», имея в виду открытие Парка. Неужели им неведомо, что за три десятилетия азербайджанский народ натерпелся страшных преступлений, совершенных армянскими националистами и человеконенавистниками?! Президент Ильхам Алиев, полагаясь на волю и решительность соотечественников, положил конец последней кровавой вакханалии, у истоков которой стояли живодеры нового поколения Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Зорий Балаян и им подобные садисты. Последователи таких подонков, как Нжде, Амазасп, Дро черпали силу для зверств из детоубийств и линчевания людей с тюркской кровью.

Да будет всем известно, что появившиеся на Кавказе два столетия назад армянские пришельцы наряду со многими своими характерными свойствами больше отличились тем, что до сих пор занимаются раздуванием огня войны. Это у них хорошо получалось, но теперь миролюбивый азербайджанский народ положил конец их традиционной забаве, обломал руки, чтобы более не натворили бед.

Распри и войны, конфликты и нескончаемое противоборство под силу тем, кто исчерпал силу морали и духовности, если, конечно, эти добродетели у них имелись. Азербайджан раз и навсегда проучил армянских милитаристов, дал им знать, что больше не потерпит попыток превращения региона в зону большой кровавой смуты.

Президент Алиев неоднократно предупреждал армян, чтобы не играли с огнем. Настал момент, и дикие злодеяния армян вызвали адекватные действия.

Армяне ослушались, не осознав, что силен тот, кто осторожен в обещаниях и точен в исполнительности. Пора зарубить эту истину на носу.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az