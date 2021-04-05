Отношения между Израилем и Азербайджаном — одни из самых уникальных и очень важных для Израиля. Азербайджан – светская страна с мусульманским большинством, которая считает Израиль одной из близких себе стран и, безусловно, одним из самых важных в стратегическим плане государств в регионе.

Об этом во влиятельной ивритоязычной газете Israel HaYom написал известный израильский журналист Дин Шмуэль Элмас, сообщает АЗЕРТАДЖ.

«Эффективность стратегического партнерства между двумя странами была открыта всему миру во Второй Карабахской войне, в которой Азербайджан одержал блестящую победу с помощью израильского оружия, в том числе баллистической ракеты «Лора» и БПЛА-смертник «Harop».

В эксклюзивном интервью влиятельной израильской газете Israel HaYom министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал об особых отношениях с Государством Израиль, о своей благодарности официальному Тель-Авиву за реальную помощь во время и после войны, о своей большой признательности премьер-министру Биньямину Нетаньяху, а также о возможности того, что Баку возможно сможет сыграть роль посредника и моста между Тель-Авивом и Тегераном.

«Азербайджан и Израиль поддерживают прочные, дружеские, стабильные и доверительные двусторонние отношения», — сказал глава МИД Азербайджана Israel HaYom. Он также добавил, что Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана 30 лет назад и «мы этот факт очень ценим». «Сотрудничество между нами является тесным и взаимовыгодным для обеих сторон в различных областях, включая политику, экономику и безопасность», — сказал глава МИД Азербайджана.

-Вы видите Израиль в качестве стратегического партнера Азербайджана?

-Азербайджано-израильское партнерство прочное, всеобъемлющее и многогранное. Мы удовлетворены уровнем развития отношений между странами. В целях развития сотрудничества мы уже подписали более десяти документов, еще 20 находятся на рассмотрении. Эти документы создают хорошую основу для динамики и развития отношений.

-Что Вы думаете о роли премьер-министра Биньямина Нетаньяху в укреплении израильско-азербайджанских отношений?

-Личные отношения между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и Президентом Ильхамом Алиевым играют ключевую роль в развитии сотрудничества между двумя странами.

Визит Нетаньяху в Азербайджан в 2016 году был очень полезным и продуктивным, и во время визита были подписаны важные соглашения, в том числе и создание совместной межгосударственной экономической комиссии.

-Насколько, по вашему мнению, достижения Второй Карабахской войны укрепили связь между Азербайджаном и Израилем?

-Во время войны Азербайджан получил реальную поддержку со стороны израильского общества. Мы высоко ценим гуманитарную помощь Израиля пострадавшим в результате варварского ракетного удара Армении по городу Гянджа, в результате которого были убиты 33 мирных жителя.

Джейхун Байрамов добавил, что израильтяне азербайджанского происхождения организовали митинги и демонстрации, чтобы продемонстрировать свой протест армянской агрессии и выразить солидарность с Азербайджаном.

Умелое использование Вооруженными силами Азербайджана высоких технологий и высокоточного оружия, в том числе произведенного в Израиле, в частности беспилотников, сыграло важную роль в достижении военной победы на поле боя.

“Уверен, что после Отечественной войны наши двусторонние связи будут и дальше укрепляться и углубляться в различных сферах”, – заявил глава МИД Азербайджана.

-Будет ли Израиль участвовать в восстановительных работах в Нагорном Карабахе?

-После восстановления нашей территориальной целостности мы вступили в послевоенную эпоху. Сейчас мы уделяем приоритетное внимание восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, а также возвращению перемещенных лиц на свою Родину.

Мы приветствуем помощь со стороны дружественных нам стран и партнеров в процессе восстановления. Конечно, мы приветствуем израильские компании, которые могут присоединиться к этому процессу. Объем работы огромен. Этот процесс не ограничивается разминированием, строительством инфраструктуры и созданием умных городов и деревень».

На вопрос о ситуации с инфраструктурой в Нагорном Карабахе после армянской оккупации, глава МИД Азербайджана с болью заявил: «Трудно описать степень разрушений на освобожденных территориях Азербайджана, в которые входят сотни городов и сел».

Почти все памятники культуры и религиозные объекты, больницы, школы и жилые дома были разграблены, а затем сровнены с землей. Места, в которых азербайджанское население исчислялось десятками тысяч человек, стали «городами-призраками». Армяне не оставили на этой территории камня на камне. Не было ни одного «живого» здания, где можно было поднять наш флаг. Все освобожденные районы забиты огромным количеством армянских мин и неразорвавшимися боеприпасами. И эти мины постоянно взрываются».

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отмечает, что разрушения в Нагорном Карабахе касаются не только населенных пунктов, нанесен и серьезный ущерб окружающей среде: «Умышленно вырублено до 20 проц всех лесов. В течение десятилетий оккупации Армения сделала все, чтобы не допустить возвращения сотен тысяч азербайджанских беженцев в родные дома и не оставила на этой территории камня на камне. Однако мы полны решимости восстановить и реабилитировать освобожденные районы. Мирная жизнь будет обязательно восстановлена на освобожденных территориях».

-Как Вы реагируете на обвинения Армении в том, что во время войны Азербайджан причинил вред ни в чем не повинным людям?

«Во время войны и после нее Азербайджан всегда старался придерживаться норм и принципов международного гуманитарного права, включая Женевскую конвенцию 1949 года», — говорит Дж. Байрамов, отмечая, что в первый день войны, 27 сентября, в первый же день боевых действий азербайджанское военное командование издало специальные инструкции для азербайджанских солдат и офицеров о необходимости соблюдать Женевские конвенции.

«Наша армия никогда преднамеренно не поражала мирных жителей, которых мы считаем своими гражданами, — продолжает министр иностранных дел Азербайджана. Наша армия оснащена высокоточным оружием, в том числе израильского производства, что позволяет нам значительно снизить так называемый «побочный ущерб», — сказал глава МИД.

У официального Баку есть серьезные обвинения в адрес Еревана. «Армяне разместили тяжелые артиллерийские батареи и ракетные системы в населенных пунктах, — обвиняет Джейхун Байрамов. — Армянские силы активно использовали это оружие для обстрела густонаселенных районов Азербайджана».

Помимо Гянджи, еще один азербайджанский город, сильно пострадавший от обстрела армян, — это Тертер, который иностранные репортеры даже назвали «Сталинградом» из-за масштабов разрушений. Кроме того, в результате артиллерийского огня и армянских ракет в ходе войны погиб 101 мирный житель и 500 получили ранения.

Что касается использования населенных пунктов в военных целях — концепции, с которой израильтяне обычно знакомы по террористической деятельности ХАМАС в секторе Газа, министр иностранных дел Азербайджана добавляет, что «армянские офицеры часто использовали школы и детские сады в качестве военных штабов. Все эти факты зафиксировали иностранные журналисты, ведущие репортажи с армянской стороны.

В этом контексте Джейхун Байрамов отмечает, что «конечно, нас огорчает любая потеря человеческих жизней как азербайджанских, так и армянских, но все же для нас важно подчеркнуть — количество армянских мирных жителей, погибших в войне, даже по официальным данным Еревана в два раза ниже, чем погибших мирных граждан Азербайджана», — отмечает глава МИД.

Между тем, по словам главы азербайджанского внешнеполитического ведомства «задолго до восстановления Азербайджаном независимости еврейская община всегда была неотъемлемой частью азербайджанского общества».

-В чем ключ к историческому успеху прочной связи между азербайджанцами и евреями?

-Азербайджан сегодня признан одним из международных центров мультикультурализма. Евреи и азербайджанцы веками жили здесь в мире, дружбе и гармонии. Мы гордимся тем, что сохранили и сегодня продолжаем эту традицию. Еврейская община активно участвует в общественно-политической жизни нашего общества. В Азербайджане семь синагог, пять из них в Баку. У нас есть еврейские школы и культурные центры.

«Тесные отношения между нашими народами и активные контакты между людьми являются важной частью наших двусторонних отношений. Еврейская община Азербайджана и азербайджанская диаспора в Израиле играют очень активную роль в развитии и укреплении наших отношений», – резюмировал глава МИД Азербайджана в эксклюзивном интервью в популярной газете Israel HaYom.

Minval.az