В американской газете The USA Tribune опубликована статья политического обозревателя Роберта Горовица под названием «Неэффективный армянский лоббизм посредством немецких депутатов» о коррумпированных законодателях из Германии, служившим интересам Армении.

Автор пишет, что сепаратизм как политическая практика — особенно если это прокси-движение — в значительной степени полагается на внешнюю поддержку для достижения какой-либо легитимности. Руководители сепаратистских движений, как правило, стремятся наладить связи с законодателями в западных странах, чтобы придать хоть какую-либо легитимность своему незаконному образованию. На постсоветском пространстве и территории пост-Варшавского пакта эти движения поощряются региональными державами, пытающимися сохранить политический контроль на территориях, которые являлись сферой их влияния в ХХ веке, отмечает Горовиц.

Автор пишет, что в результате успешного контрнаступления осенью 2020 года Азербайджан отвоевал территории, которые были захвачены Арменией в ходе войны в начале 1990-х гг. До сих пор сепаратистские движения в этих нестабильных частях мира пытались придать «легитимность» своему существованию за счет найма некоторых законодателей из Европы, которые появлялись в этих так называемых «столицах» незаконных территориальных образований во время негитимных выборов, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Армения широко использовала свою пиар-машину для придания гласности поездкам и заявлениям некоторых европейских депутатов, чтобы «заполнить вакуум международного непризнания» незаконного режима в Нагорном Карабахе. Вплоть до осени 2020 года Германия была одной из основных стран, где армянские лоббистские организации занимались охотой на коррумпированных законодателей, чтобы исользовать их в своих целях.

Далее в статье отмечается, что несколько членов праворадикальной партии Бундестага (немецкого парламента) AfD («Альтернатива для Германии»), как известно, поддерживали незаконный режим в оккупированном Нагорном Карабахе, установленный Арменией после 1992 года. С 2017 года некоторые немецкие депутаты совершили несколько незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана. Представители фракции «Альтернатива для Германии» также приняли депутатов непризнанного парламента Нагорного Карабаха, посетивших Германию в 2018 году, и пригласили их на выборы в ландтаг Бранденбурга 1 сентября 2019 года. Журналист далее перечисляет поименно коррумпированных депутатов из Германии и их «героические поступки» за время работы на армянских «работодетелей».

Примечательно, подчеркивает Горовиц, что все эти люди начали терять свою связь с армянскими «идеалами Хай Дат» после полного поражения армянской армии во время Второй Карабахской Войны. «Трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией от 10 ноября, определившее судьбу непризнанной «Республики Арцах», стало поворотным моментом в отношениях между армянскими лоббистами и коррумпированными европейскими законодателями. После прекращения действия аннексионистской политики Армении на оккупированных территориях Азербайджана эти законодатели становятся все более и более непригодными, поскольку единственная цель армян заключалась в том, чтобы отстаивать националистические замыслы Армении в европейских столицах», — отмечает автор.

В заключение Горовиц пишет: «Некоторые европейские парламентарии, очевидно, продолжают занимать должности в своих правительствах с целью службы интересам других стран. Кажется, это довольно прибыльный образ жизни. Европейские законы не регулируют действия должностных лиц и их замешанность в службе национальным интересам других стран. Возможно, более строгие законы и правила в отношении этих действий необходимы в Европе для борьбы с коррупцией, неонацизмом и государственной изменой».

Minval.az