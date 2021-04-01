Мир, который мы знали до COVID-19, остался позади. А то, что наступит после пандемии, по крайней мере, частично зависит и от нас.

Итальянский вирусолог и преподаватель по вопросам глобального здоровья Элизабетта Гроппелли в интервью Радіо Свобода заявила, что на всех уровнях общества людям нужно поскорее найти способ, как безопасно жить и работать. И, опять же, речь не о том, чтобы заставить вирус исчезнуть, а о том, чтобы жить с ним. О том, чтобы найти компромисс, который будет уважать нас как индивидов, уважать наше общество и принимать во внимание этот гадкий патоген.

Компромисс – это вакцинация, в которую с каждым днем верит все больше людей во всем мире. Иначе рискуешь не то, чтобы умереть, но жить в постоянном страхе за свою жизнь. А это неприятное унизительное чувство отравляет существование и сильно понижает иммунитет, что впоследствии является прекрасной ловушкой для COVIDа. И потому, несмотря на строгое соблюдение всех гигиенических норм, так или иначе, вакцинирование является единственной панацеей против коронавируса.

Сегодня Азербайджан лидирует среди стран СНГ, проводящих массовую вакцинацию населения. Благодаря постоянно пропаганде вакцины в СМИ и призывам в социальных сетях жители нашей страны уже не смотрят на вакцину с ужасом, как это было, к примеру, 1,5-2 месяца назад. И если раньше люди читали новости о вреде вакцины, о летальных исходах и о побочных эффектах, то сегодня стараются черпать больше информации именно о пользе вакцины, благодаря которой они смогут жить спокойно, не заморачиваясь на вредоносный штамм.

Проанализировав данные по уровню вакцинации от коронавируса в странах СНГ, Азербайджан, как одна из первых стран региона, начавшая вакцинацию, опережает большинство стран — как по объемам закупок, так и по скорости применения вакцины. В соответствии с национальной стратегией вакцинации, посредством заказанных 4 млн доз вакцины CoronaVac началась вакцинация лиц, относящихся к группам риска.

Статистика показывает, что Азербайджан занимает лидирующие позиции по уровню вакцинации среди стран СНГ. Согласно данным из открытых источников, на 26 марта 2021 года в Азербайджане первой дозой было вакцинировано 518 867 человек, что составляет 5,2% населения, в то время как в России число вакцинированных составляет 6 300 000, что составляет 4,3% от всего населения РФ, в Беларуси, Молдове и Украине данный показатель равен 2%, а в Казахстане – не превысил 1%. Соседняя Грузи по программе COVAX имеет доступ к 72 400 дозам вакцины, однако вакцинированы всего 5 000 человек. А в Армении вакцинация до сих пор не началась.

По количеству вакцинированных на 100 человек, Азербайджан также является лидером, уступая лишь России, и цифры еще раз доказывают, что к процессу вакцинации населения Азербайджан относится довольно серьезно. С момента старта вакцины лица самых разных возрастных групп выстраиваются в очереди — такие картины можно наблюдать около поликлиник с 7.30 ежедневно. Количество желающих привиться растет с каждым днем. Правда, не все еще понимают, что срок между вакцинированием нужно выдерживать в строгом бесконтактном карантине, и потому не обходится без жалоб типа «я привился и заболел». Следует помнить, что важна те только прививка, но еще и строгое соблюдение всех санитарно-гигиенических норм. Иначе последствия могут быть самыми печальными.

Согласно мнению профессора Адиля Гейбуллы, организм в перерыве между прививками очень уязвим, и нужно дождаться момента выработки антител. А антитела организм начинает вырабатывать только после прохождения второго этапа вакцинирования. Корме того, прежде чем колоть вакцину, следует проверить общее состояние здоровья – этот процесс должен стать обязательным. С внедрением ОСМ в стране процедуры проверки здоровья значительно упростятся, и потому процесс вакцинирования станет еще более активным, и наконец-то Азербайджан придет к максимальной выработке общего иммунитета. Только в этом случае нам удастся победить пандемию.

Яна Мадатова

Minval.az