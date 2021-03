«Армения не имеет морального права предъявлять какие-либо претензии Азербайджану после совершения невообразимого вандализма/урбицида/экоцида против наследия и собственности азербайджанского народа на захваченных территориях.

Армения подобно странам-оккупантам Второй мировой войны, должна извиниться перед азербайджанским народом и взять на себя ответственность».

Об этом говорится в публикации в Twitter помощника президента Азербайджана — заведующего по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Armenia even doesn’t have moral rights to put any claims agst 🇦🇿after committing inconceivable vandalism/urbucide/ecocide in seized lands against heritage and property of 🇦🇿people. Armenia like occupying powers of WWII must apologize to Azerbaijani people/assume responsibility. pic.twitter.com/HmNgkl90AS

