Поздравления с государственными и национальными праздниками — давняя и важная традиция «большой дипломатии». С одной стороны, это «протокольный» шаг. Но, с другой в подобных протокольных посланиях, по традиции, содержатся весьма важные «месседжи».

В полной мере это касается поздравительного послания в связи с Новруз байрамы, направленном президентом США Джо Байденом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

По совершенно понятным причинам, наибольшее внимание экспертов привел «карабахский блок», если, конечно, его можно так назвать. В послании, напомним, отмечается, что новая администрация США «будет работать с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности и регионального примирения». Кроме того, США, как сопредседатель Минской группы, «по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и содействию примирению между Арменией и Азербайджаном во имя процветающего и мирного будущего».

А вот тут нужны подробности. Прежде всего, администрация Байдена делает серьезную заявку: США возвращаются на Южный Кавказ и намерены встроиться в процесс постконфликтного урегулирования. Причем очевидно, что Вашингтон полностью принимает ту новую реальность, которую создал в регионе Азербайджан, одержав блестящую победу во Второй Карабахской войне и, уже исходя из этой реальности, США готовы помочь сторонам в достижении прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и содействовать примирению. В самом деле, строительство нового, «постконфликтного» Южного Кавказа еще только начинается, полномасштабный мирный договор между Арменией и Азербайджаном еще не подписан, и у дипломатов «третьих стран» есть где приложить руки. При этом в послании Байдена никоим образом не отмечены ни «продолжение переговоров по статусу Карабаха», ни «обеспечение безопасности» его армянской общины и т.д. Неоднократно подтвержденная президентом Азербайджана позиция: в Баку считают армян Карабаха своими гражданами и полностью гарантируют им безопасность, политические и гражданские права и возможности исповедовать свою религию и развивать свою культуру —судя по всему, полностью удовлетворили Вашингтон.

Наконец, понятно, что «решение общих проблем безопасности», где США намерены сотрудничать с Азербайджаном, в нынешей ситуации касается не только и не столько Карабаха, сколько других региональных вызовов. О каких конкретно параметрах и направлениях сотрудничества идет речь, не уточняется, но эксперты помнят важную роль Азербайджана в «военной логистике» в связи с Афганистаном, сотрудничество по Сирии и т.д. Более того, уже в последние годы США оказали Азербайджану существенную помощь в укреплении потенциала Государственной пограничной службы, причем не только на море но и на суше. Поле для сотрудничества здесь огромное, и если по поводу конкретики пока что остается только гадать, то политический курс на сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности Вашингтон декларирует четко и однозначно.

Показательное «прочтение» получила даже такая тема, как энергетика: «Мы также поддерживаем ваши усилия по диверсификации экономики и развитию энергетических возможностей Каспийского моря». Прежде всего, Вашингтон весьма позитивно оценивает усилия властей Азербайджана по развитию ненефтяного сектора. Но самое главное, традиционная вроде бы фраза насчет «энергетических возможностей» Каспия появилась в послании на небезынтересном фоне, и это не только «трубопроводная война» США против российского «Северного потока-2». Азербайджан, одержав победу в Карабахе, кроме всего прочего, еще и надежно обезопасил свои трубопроводы, в том числе «Южный газовый коридор» — реальную альтернативу российскому трубопроводному газу на европейском рынке. Теперь же все больше признаков, что поставки газа из нашей страны на европейский рынок в ближайшее время возрастут. Азербайджан добился важного успеха на туркменском направлении и начинает совместную разработку месторождения «Достлуг». В Туркменистане, где есть газ, но нет независимой системы его экспорта, уже рассматривают возможности использования «Южного газового коридора». Переоценивается в сторону повышения потенциал месторождения «Карабах», в разработке которого участвует норвежский Equinor — бывший Statoil. Все это, судя по всему, меняет «уровень интереса» США к энергетическим возможностям Каспийского моря.

Особого внимания заслуживает и заявление Байдена, что «Соединенные Штаты хотят изучить новые возможности для экономического сотрудничества». Это больше чем «протокольная вежливость». США озвучивают «заявку» на расширение этого самого экономического сотрудничества. Так что самое время вспомнить встречи, которые проводил в Баку посол США в нашей стране Эрл Литценбергер — в их ходе. напомним, глава американского диппредставительства поздравлял Азербайджан с победой и восстановлением территориальной целостности и обсуждал возможность участия американских фирм в восстановлении Карабаха. Где мегапроекты, миллиардные суммы и многообещающая политическая составляющая.

Нельзя не обратить внимание еще на одно обстоятельство. В поздравительном послании никак не упомянуты традиционные ранее для американской дипломатии темы демократии, прав человека, развития гражданского общества и т.д. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что Вашингтон более не будет заниматься силовым продвижением демократии, начинает «работать» на практике.

И все это вместе взятое представляет собой огромное разочарование для Армении. Здесь на приход к власти США Джо Байдена возлагали ой какие большие надежды. Правда, справедливости ради, эксперты еще тогда предупреждали: не надо строить слишком уж грандиозных планов. И вот теперь понятно, что правы, как всегда, оказались «противные скептики». В Армении США выделяют гранты на примирение с Азербайджаном и Турцией, в то время как с Азербайджаном Байден обсуждает сотрудничество по самому широкому спектру тем, от энергетики до безопасности. И впереди еще неизбежные для форпоста России последствия обострения отношений Вашингтона и Москвы.

И это только начало послевоенного «политического переформатирования» на американском треке. Которое Азербайджан с полным основанием может записать себе в «актив».

Нурани, обозреватель

Minval.az