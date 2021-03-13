Особняк печально известного финансиста Джеффри Эпштейна был продан анонимному покупателю за 51 млн. доларов, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что эта сумма будет направлена в фонд реституции, предоставляющий компенсации жертвам Эпштейна.

Семиэтажный особняк, некогда оцененный в 88 млн. долларов, был продан за значительно меньшую сумму после того, как 66-летний финансист был обвинен в торговле людьми в 2019 году, незадолго до того, как он был найден мертвым в своей камере в исправительном центре Метрополитен в Нью-Йорке, где он ожидал суда.

Этот дом является одним из крупнейших частных домов на Манхэттене, и ожидается, что продажа этой недвижимости будет одной из самых дорогих в этом году. Он был назван «домом ужасов» нью-йоркской бульварной прессой после того, как в особняке Эпштейна якобы жестоко обращались с несовершеннолетними девушками, а изображения насилия над детьми были найдены в сейфе во время обвсков ФБР.

Продажа была завершена после того, как судья на Виргинских островах США отклонил попытку генерального прокурора территории заморозить продажу его имущества.

В соответствии с протоколом программы выплаты компенсаций жертвам, имущество обязано выплачивать все приемлемые требования, основываясь исключительно на решении администратора, и дополнять имеющиеся средства для выплаты компенсаций из других фондов имущества, когда счет опускается ниже определенного порога, сообщает ABC News. Фонд получил более 150 заявок с момента начала операций в июне прошлого года и выплатил 55 млн. долларов в качестве компенсации жертвам, точное число которых не сообщается.

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