Лучшим способом защитить регион от новой агрессии Армении против Азербайджана, к которой сегодня призывают реваншистские силы в Ереване, является сохранение Никола Пашиняна на посту главы армянского государства, заявил сегодня в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко во время беседы о гарантиях мира на Южном Кавказе на фоне попыток оппозиции захватить власть в РА.

Напомним, что накануне де-факто завершился конфликт между Николом Пашиняном и Генштабом ВС Армении, которым пыталась воспользоваться оппозиция, требовавшая от армии устроить военный переворот: после того, как президент Армен Саркисян не стал оспаривать в Конституционном суде отставку главы Генштаба Оника Гаспаряна, сам Гаспарян признал, что не имеет больше полномочий руководить армией; вслед за этим Пашинян встретился с армейским командованием, представив нового главу Генштаба – Артака Давтяна. Реваншистские силы, во главе которых стоят зачинщики нагорно-карабахского конфликта, лидеры «партии войны» карабахского клана Роберт Кочарян и Серж Саргсян, поспешили назвать Саркисяна предателем; армия за две недели никаких действий в отношении исполнительной власти не предприняла.

Некую точку на текущем этапе внутриполитического кризиса в Армении поставил опубликованный сегодня опрос International Republic Institute, согласно которому из определившихся с предпочтениями на потенциальных парламентских выборах опрошенных 75% намерены голосовать за правящий «Мой шаг». Игорь Коротченко в связи с этим прежде всего обратил внимание, что реваншистские силы к настоящему времени растеряли весь потенциал борьбы за власть.

«Приход к власти сил реванша в Армении представляется как достаточно маловероятный сценарий. Ими уже были задействованы определенные усилия, как организационные, так и финансовые, и политические для того, чтобы сместить Никола Пашиняна. Они использовали, пожалуй, самый главный аргумент – силовой, то есть Генштаб армянской армии, и тем не менее, Пашинян удержал власть. Сейчас можно с уверенностью говорить, что протесты идут к завершению. С практической точки зрения сценарий прихода сил реванша к власти в республике сейчас не просматривается, вероятно этого весьма и весьма низкая», — указал он.

Впрочем, и вернувшись во власть, реваншисты не смогут осуществить то, что обещают, — начать новую войну против Азербайджана. «Даже если теоретически тот же Вазген Манукян, который так себя пиарит как технический премьер на время организации внеочередных парламентских выборов, возглавит Армению, что он будет делать дальше? Армения, а не Пашинян, обязалась соблюдать трехстороннее Заявление от 9 ноября, в том числе перед Россией, и любые попытки поставить под сомнение этот документ — это вызов лично Кремлю. Я думаю, даже самый оголтелый реваншист должен понимать, что идти против политики России означает получить большие проблемы», — обратил внимание эксперт.

«На нынешнем этапе сохранение Пашиняна у власти — это вариант, который устраивает абсолютно всех, включая Москву. Мы прекрасно знаем, кто такой Пашинян, знаем ему цену, понимаем, кто привел его к власти и какие силы за ним стоят. Тем не менее, так сложилась ситуация, что, как минимум в этом году, а возможно, что и в следующем Пашинян должен остаться премьер-министром и выполнить обязательства Армении по трехсторонним Заявлениям от 9 ноября и 11 января. Если бы Пашинян сейчас не устраивал Москву, мы бы не слышали слов поддержки в его адрес из России и его бы давно не было в Ереване. Россия заняла сейчас нейтральную позицию относительно событий в Ереване, заявив, что это внутреннее дело армянского народа, тем самым показав не только то, что она ни за, ни против Пашиняна, но и то, что участвовать в попытках его свержения она не будет», — подчеркнул Игорь Коротченко.

«У армянской оппозиции и армянского генералитета свергнуть Пашиняна не получилось, поэтому он остается, а Армения продолжает выполнять те обязательства, которые она взяла на себя по трехсторонним Заявлениям. Реализация этих Заявлений — это шанс для Армении сохранить свою государственность и улучшить жизнь народа. А реванш — это путь в тупик, исчезновение с политической карты мира», — заключил главный редактор журнала «Национальная оборона».

Minval.az