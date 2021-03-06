В России продолжается «смотр сил» местного армянского лобби. Теперь здесь напомнил о себе Виктор Кривопусков, один из известных армянских лоббистов в России и даже председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией. Сей субъект заявился на проходившее в Ливадии мероприятие, которое его организаторы помпезно назвали «Международной конференцией «Ялта 1945: уроки истории»». И выступил с докладом «Азербайджано-Карабахская война 2020 года как фактор кризиса миропорядка ХХI века», который теперь старательно публикует агентство «Регнум», также известное своими связями в Ереване.

По совести говоря, рассуждать о «миропорядке» на чужих оккупированных землях — это даже не моветон, а сюжет для политической карикатуры. Тем более вряд ли имеет смысл напоминать, что и Ялтинскую, и Потсдамскую конференции держав-победительниц сегодня оценивают, скажем так, неоднозначно: раздел мира на «сферы влияния», закрепление советского военного присутствия в странах Восточной Европы, так и не восстановленная, даже номинально, независимость государств Балтии — все это тоже наследие Ялты и Потсдама, и не сказать чтобы очень уж позитивное. А доклад господина Кривопускова, как бы это поделикатнее выразиться, полностью соответствовал месту проведения «международной конференции». Сказать, что сей длинный, нудный и скучный спич был полностью посвящен защите интересов агрессора и оккупанта — Армении, и еще изобиловал фейками и откровенными нелепостями — ничего не сказать. И дело не ограничивается тем, что никакой «азербайджано-карабахской войны 2020 года» не существует в природе, а есть агрессия Армении против Азербайджана, которая продолжалась почти три десятка лет, но закончилась разгромом Армении.

Так, господин Кривопусков возмущается: какой ужас, Московское заявление от 9 ноября 2020 года «приостановило боевые действия, не оценивая правомерность и действия противоборствующих сторон, причем придерживаясь только одного из принципов Ялты-1945 и Хельсинского соглашения о безопасности в Европе 1975 года о «территориальной целостности границ»»! Нечаянно признав тем самым, что принцип «самоопределения наций» уже де-факто вынесен за рамки постконфликтного урегулирования в Карабахе. Затем устраивает новую истерику: порассуждав о более 10 тысяч убитых «с обеих сторон», сей субъект продолжает, что «только из числа армян Карабаха война породила более 100 тысяч беженцев и перемещенных лиц». Но при этом ни словом, ни полусловом не вспоминает о миллионе — и это не фигура речи, а реальные цифры — беженцев и перемещенных лиц в результате армянской оккупации 20% территории Азербайджана и десятках тысяч погибших в результате военных действий начала девяностых, где не менее 20 тысяч — это мирное азербайджанское население. Затем следующий виток истерики в исполнении Кривопускова: дескать, «Азербайджаном сознательно и необоснованно нанесен колоссальный ущерб социально-экономической инфраструктуре городов и сел Нагорного Карабаха», «уничтожались больницы, церкви, школы, жилые дома и т. д.» Правда, тут же «сдает назад»: статистика, мол, неофициальная. Опять фейк, причем дешевый и многократно опровергнутый: Азербайджан, причем это признают и журналисты, работавшие во время войны на армянской стороне, наносил удары исключительно по военной инфраструктуре, а вот Армения использовала мирное население в качестве «живого щита», размещая ракетные установки в жилых кварталах и используя школы в качестве штабов и казарм. И уж тем более господин Кривопусков даже полунамеком не вспомнил о военном преступлении Армении — ударов ракетами «СКАД» и «Точка У» по жилым кварталам азербайджанских городов. И как это понимать? Жертвы среди мирного азербайджанского населения господина Кривопускова просто не интересуют? И самое главное, он действительно не замечает того опустошения и полного разрушения всей гражданской инфраструктуры, которое устроила на оккупированных азербайджанских землях Армения?

И таких перлов в докладе множество. То господин Кривопусков принимается сокрушаться, будто бы посвященные Карабаху резолюции Совета безопасности ООН «остались на бумаге» — и не видит в упор, что именно сегодня, в результате победы Азербайджана, выполнен их главный пункт, а именно вывод армянских войск с захваченных азербайджанских земель. То пытается реанимировать фейки насчет «сирийских наемников». И, конечно, излагал свое мнение, как надлежит решать судьбу азербайджанского Карабаха — исключительно на основе «самоопределения!» А значит, надо или присоединить его к Армении, или, еще лучше, к России! Иначе, мол, там не останется одного армянина.

Здесь бы, конечно, посоветовать господину Кривопускову обратить внимание на ситуацию в самой Армении, где миграция уже приняла характер массового бегства и которой ныне покойный Шарль Азнавур уже обещал судьбу «пустой раковины».

Только вот есть еще одна сторона вопроса. Господин Кривопусков, если кто забыл, весьма бойко лоббировал в России интересы армянских агрессоров в конце восьмидесятых — начале девяностых, написал тогда книжонку «Мятежный Карабах», затем ушел в тень.

Но сегодня этого забытого персонажа вынули из «запасника», аккуратно отряхнули от нафталина и выпустили на трибуну — это еще один признак, что «армянское лобби» в России бросает в бой все резервы. Потому как на самом деле господина Кривопускова и заказчиков его «Нафталин-шоу» волнует другое. И в своем «докладе» он нечаянно проговаривается: «Беспрецедентно, но факт состоит в том, что президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев, как говорится на боксерском языке, всех отправил в нокаут. А Россия при этом, как рефери на ринге, по умолчанию, выходит, признала Азербайджан «победителем», разве что только не подняла его руку вверх и не увенчала лавровым венком». Не станем придираться и напоминать, что на русском языке следует писать «Азербайджанская Республика», а не «Республика Азербайджан». Просто господин Кривопусков нечаянно подтвердил слова Президента Азербайджана: «Вижу из проводимых в различных местах обсуждений, связанных с войной, говорят, что мы освободили семь районов. Это не так. Мы одновременно освободили Шушу, полностью освободили бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Освободили более 50 процентов бывшего Мартунинского, нынешнего Ходжавендского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Освободили значительную часть бывшего Мардакертского, нынешнего Агдеринского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, в том числе поселок Суговушан. Мы освободили не только семь районов. Мы освободили более обширную территорию, и созданная сегодня нами реальность уже воспринимается миром».

А вот эта реальность сильно не устраивает Армению. Где явно не прочь вернуться в ранние девяностые и — назовем вещи своими именами — заставить Россию воевать за армянский интерес.

Только вот, похоже, не учли, что вывод на сцену забытых персонажей из восьмидесятых-девяностых еще не означает возвращения к реалиям девяностых. Просто потому, что теперь на месте «бывшей южной республики» — уже другой Азербайджан, с состоявшейся государственностью, мощной армией и уверенной «наступательной» дипломатией.

И территорию Азербайджана уже не получится безнаказанно рвать на куски. Даже если кому-то за поддержку этих бредовых планов и обещали «пять минут славы» и неплохой гонорар.

Нурани

Minval.az